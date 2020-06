Garantiza la MLB realizar temporada

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mientras el resto de las ligas deportivas en Estados Unidos comienzan a tomar su camino hacia la nueva normalidad, la MLB sigue inmersa en una espiral descendente del que no parece que pueda llegar a buen puerto. Las trabas en las negociaciones entre la liga y los jugadores se mantienen, aunque el comisionado Rob Manfred se mostró seguro de pronto llegar a un acuerdo.



“Vamos a jugar beisbol en 2020, 100 por ciento seguro. Será otro movimiento significativo en la dirección de los jugadores”, dijo este miércoles el comisionado.

Pero aunque el mensaje devuelve un poco de certeza, lo cierto es que en caso de no haber arreglo con los peloteros, la Liga podría imponer una temporada de solo 50 juegos.



La posibilidad de hacer la temporada más corta cobraría mayor peso si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo a más tardar la próxima semana.