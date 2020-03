Garantiza Salud Coahuila atención de urgencias en hospitales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con la responsabilidad de brindar la mejor atención a menores de edad en el estado, los hospitales generales y Del Niño continúan ofreciendo sus servicios de atención médica especializada y de asistencia en urgencias, con personal capacitado así como insumos en beneficio de los coahuilenses.



La Secretaría de Salud del Estado (SS) mantiene sus servicios médicos de calidad a la población de todo Coahuila, con una política clara de “cero rechazos”.



Roberto Bernal Gómez, titular de la SS, citó por ejemplo que tan sólo en el área de urgencias del Hospital infantil, el año pasado se atendieron a más de 4 mil 400 niños por diversas situaciones.



“La complejidad de la atención es cada vez mayor, por lo que en los hospitales del Estado, por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, tenemos responsabilidad y compromiso de tener al personal constantemente capacitado, así como los insumos e infraestructura de alto nivel para brindar la atención que las personas necesitan”, refirió Bernal Gómez.



Mencionó que dichos procedimientos van desde aplicar inyecciones, atención por pequeñas quemaduras, servicios por rehidratación y nebulizaciones, hasta atenciones en situaciones más graves que ya ameritan a especialistas presentes en el momento de su ingreso a dicha área.



HOSPITAL DEL NIÑO, UNA MUESTRA



Por su parte, Carlos Oyervides García, Director del Hospital del Niño, informó que a través de la herramienta “Triage” y de médicos capacitados se garantiza no sólo la calidad de atención brindada a los pequeños, si no que sirve como un efectivo filtro para canalizar lo que es verdaderamente urgente y que llegue el pequeño directo a la sala, y que pueda recibir una atención lo más pronto posible.



Refirió que en el 2019, en el Triage se realizaron 2 mil 314 valoraciones médicas. Así, en el servicio de urgencias se priorizará la atención médica a los pacientes con necesidades de salud urgentes o inmediatas, así como de aquellos que no presentan un padecimiento de urgencias pero que requieran atención en ese momento, con el fin de evitar que ese padecimiento pueda evolucionar a una urgencia médica.



Entre los criterios de valoración inicial (Triage) se incluyen la apariencia del pequeño, sus signos respiratorios, el estado inmunológico, así como los signos que afectan la circulación, además del estado de hidratación y su temperatura.



Adicionalmente, en hospitales generales se recibe a los menores teniendo la opción de trasladarlos a Saltillo al centro infantil si así lo amerita.



De esta manera, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, comprometida con la calidad de atención que se brinda a la población infantil, garantiza a través del área de urgencias del Hospital del Niño el cuidado médico de los menores de edad por medio de personal altamente capacitado, infraestructura y medicamento, en beneficio de todos los coahuilenses.