Garantiza Stellantis plantas y empleos en México

Saltillo, Coah-. En el primer día de operaciones de Stellantis (fusión de PSA y FCA), su CEO, Carlos Tavares, anunció que no cerrarán ninguna de sus plantas en 30 países, incluido México, por lo que mantendrá su plantilla laboral de más de 400 mil empleados a nivel mundial, a fin de aprovechar sinergias en la producción y la compra de insumos en las diferentes regiones.



En conferencia de prensa mundial, el directivo de la empresa que tendrá su sede en Ámsterdam, Países Bajos, informó que su apuesta es el crecimiento en el ensamble de vehículos eléctricos y su compromiso con el medio ambiente de reducir las emisiones contaminantes, por lo que las inversiones que realicen -en su momento- para el desarrollo, dependerá de los gobiernos de los países y las facilidades (desde fiscales, económicas, y de regulatorias) que les brinden para operar.



En México, Peugeot no tiene operaciones de manufactura, mientras que Fiat-Chrysler tiene dos plantas, en Coahuila y Estado de México, dedicadas al ensamble de pickups y SUV, que se exportan principalmente a Norteamérica.



“La fusión es un escudo fantástico para evitar problemas sociales en ambas empresas. Si no hay escala, no hay estructura de movilidad. Stellantis tendrá la magnitud de diluir los costos en bienes de capital y cada uno aporta a comprar mejor y asegura la posibilidad de tener productos asequibles”, destacó el CEO de la ahora cuarta armadora de vehículos a nivel mundial.



En sus planes de largo plazo, Stellantis buscará producir motores, transmisiones y baterías para los autos eléctricos, “vamos a fabricar en joint ventures… entendemos que la escala nos va a permitir diluir costos. También poder hacer frente al reto de ser una industria limpia y asequible”.





Ventas



El representante de Stellantis dijo que antes de lanzar nuevas marcas que hasta ahora no tienen presencia en algunos mercados, la corporación se enfocará en mejorar el posicionamiento de las actuales. “Fiat Chrysler tiene una fuerte presencia en Estados Unidos y Peugeot en Sudamérica. Pero aún hay margen para crecer. Entonces vamos a focalizarnos en reforzar lo que ya está ahí”, aseguró.



Las ventas de Peugeot en México apenas representan 1% del total y en septiembre Igor Dumas, director general de Peugeot México y vicepresidente de operaciones de la Zona Panamericana para PSA, dijo en una conferencia con medios que, en el corto plazo, el objetivo de la compañía es fortalecer la presencia de Peugeot en el país antes que traer a Citroën.



Stellantis ahora agrupa a 14 marcas de vehículos, 9 de Fiat Chrysler y 5 de PSA.