Garantizan programa Sembrando Vida hasta 2025

Ciudad de México.- Durante su gira por Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó no sentir mucho apego por el poder.



Además, por segunda ocasión en menos de 24 horas, el presidente volvió a refirmar sus convicciones maderistas y su rechazo hacia la reelección presidencial.



Al explicar que el programa Sembrando Vida contará con recursos suficientes para garantizar los cultivos hasta el 2025 cuando ya no esté al frente del Gobierno federal, López Obrador habló a sus seguidores reunidos en el mitin de Hidalgotitlán, Veracruz, de lo importante que es vivir en democracia y de utilizar el poder para servir a los demás.



En seguida, aprovechó para enviar un mensaje a sus adversarios políticos respecto a su estado de salud.



"Lo que queremos es que este programa dure un año después de que yo termine la presidencia, yo voy a terminar en el 2024 y ya con ese ahorro va alcanzar con el 2025, no, no va haber reelección porque yo soy maderista, sufragio efectivo, no reelección, yo hice el compromiso de estar nada más hasta el 2024, además imagínense lo que dirían mis adversarios: “¿Cómo va a seguir si ya está chocheando, el viejito ese?” Estoy al 100, pero no es por mi estado de salud, es que debemos de ser respetuoso del principio de la no reelección, tenemos que actuar con democracia, no hay que tenerle mucho apego al poder, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás", explicó el presidente en medio de aplausos de los asistentes.



En cuanto a los avances del programa Sembrando Vida, López Obrador destacó que en el primer año de su gobierno ha sido posible cultivar 500 mil hectáreas y creado 200 mil empleos permanentes con el propósito de fortalecer al campo y producir en México los que consumimos.



En su discurso, el presidente se comprometió a construir la carretera desde Hidalgotitlán hasta Minatitlán y levantar del suelo los centros de salud de la región que dejaron en el abandono las anteriores administraciones.







Les informó que continuará visitando todos los pueblos del país y que en materia de inseguridad y violencia "hay un problema serio" que atender, por lo que todos los días dedica mucho tiempo a encontrar una solución que de paz y tranquilidad a los mexicanos.



Finalmente, refrendó su confianza en el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García al señalar que se trata de un funcionario honesto; a diferencia de los anteriores mandatarios locales "quienes eran impresentables" y había que tener cuidado con la cartera porque eran muy corruptos.



El presidente de México regresará esta noche a la capital del país para encabezar la reunión de gabinete el lunes a las 06:00 horas en Palacio Nacional y posteriormente viajar a la ciudad de Nuevo León, Monterrey, para encabezar la inauguración del Congreso Internacional de Innovación Educativa.