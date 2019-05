Garantizan sexo seguro en la Zona de Tolerancia

Luis Alfonso Carrillo, director de Salud Pública del Municipio, garantizó que la práctica de sexo en la Zona de Tolerancia es segura.Informó que no solo a las sexoservidoras se les aplican exámenes para detectar enfermedades venéreas, sino también a la clientela.A diferencia de las personas que se dedican a la prostitución, que deben ser examinadas de manera obligatoria para dejarlas trabajar; a los visitantes se les ofrece el examen de manera voluntaria.“El programa consiste en la revisión de la persona e invitar a la gente que entra a hacerse sus exámenes, con un promedio de 200 a 300 exámenes por semana para detectar enfermedades venéreas, y durante todo el año pasado y lo que va de este no hemos tenido ningún examen positivo”, dijo.El consultorio médico informó que funciona de lunes a sábado desde las 21:00 hasta las 0:00 horas, donde laboran un médico y cuatro enfermeras.Actualmente los preservativos en la Zona de Tolerancia corren a cuenta del Municipio con la intención de evitar los embarazos no deseados, así como las enfermedades de transmisión sexual.“También les practicamos exámenes a los hombres que asisten y que desean ser examinados, a los clientes, y tampoco hemos encontrado ninguna enfermedad en ellos; por lo que es una relación bastante segura”, aseveró.