Piden garantizar por ley protección a personal hospitalario

Saltillo, Coah.- El diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza (PVEM) propone crear la Ley para la Protección del Personal Sanitario y de Emergencias del Estado de Coahuila, a fin de garantizarles la protección idónea para atender a los pacientes con coronavirus y reducir al máximo el riesgo de contagio.



Para financiar este sistema de protección, se creará un fondo especial con lo recaudado a través del Impuesto a la Educación durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.



Advirtió que en México alrededor de 600 trabajadores de la salud han resultado contagiados por falta de equipo de protección adecuado.



“Actualmente todos los trabajadores del área de la salud, así como de emergencias, se encuentran totalmente desamparados, pues no tienen ningún mecanismo de protección y seguridad tanto para ellos como para su familia directa”.



El ordenamiento aplicaría para médicos, generales o especialistas y personal de enfermería que presten servicios sanitarios y de emergencias, contratados por el organismo público Servicios de Salud o por los ayuntamientos.



También para los internos de pregrado en la licenciatura de Medicina, residentes de especialidad, personal de enfermería practicante y prestadores de servicio social en campos médicos a cargo del Estado de Coahuila, así como el personal médico, paramédico y de socorro contratado o voluntario adscritos a los servicios de ayuda y socorro, oficiales o no gubernamentales.



Incluye al personal encargado de la alimentación, limpieza, mantenimiento y apoyo administrativo, químicos, radiólogos, laboratoristas, dietistas, almacenistas y toda persona que brinde servicios de apoyo sanitario en los campos médicos a cargo del Estado y los municipios.



Protegería a elementos de la Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, rescatistas, paramédicos, camilleros, vigilantes, operarios y cualquier actividad relacionada con la protección de servicios médicos.



La protección al personal sanitario y de emergencias incluye:



-Dotación de vestuario y accesorios de protección necesarios para garantizar su protección.



-Suministro de insumos para la protección oportuna y eficiente, conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y lo que disponga el Comité Paritario que deba integrarse.



-El Comité lo integrarán tres vocales representantes de los Servicios de Salud, tres vocales representantes del Sindicato titular y tres vocales especialistas en salud pública designados por la Comisión de Salud del Congreso del Estado y será presidido por el secretario de Salud del Gobierno del Estado.



-Si la clínica u hospital queda a cargo de la Sedena o Marina, se sumarán tres de sus representantes al Comité, pero el personal no estará sujeto a las normas militares.



-Sanitización de espacios, equipos, vehículos y alijos necesarios para la prestación de servicios.



-Prestación de servicios médicos, quirúrgicos y farmacológicos al personal médico y de emergencias y a su familia directa.



-Apoyo funerario en caso de fallecimiento.



-Descanso obligatorio.



-Alimentación nutritiva y suficiente.



-Prohíbe jornadas extraordinarias por castigos laborales.



-Turnos máximos de 24 horas.



-Gozarán de transporte público gratuito para asuntos de trabajo.