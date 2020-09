Garbiñe Muguruza derrota a la nipona Hibino y pasa a la segunda ronda del US Open

Escuchar Nota

“Estaba un poco nerviosa porque no se había jugado en 6 meses”, dijo Muguruza en declaraciones minutos después del partido en referencia al parón forzado por la pandemia. Estoy contenta con cómo lo he hecho. Esperaba un partido duro y lo ha sido”, agregó.

La españolapasó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos este martes tras derrotar a la japonesapor 6-4 y 6-4 en un partido sin público por la pandemia del coronavirus.Muguruza, 16 de la WTA, salió victoriosa de su partido número 30 en un Grand Slam, que tuvo lugar en el estadio Louis Armstrong de Flushing Meadows y que pudo comenzar a tiempo a pesar de la lluvia que caía engracias a la cubierta retráctil con la que cuenta.Hibino, que no participó en el US Open el año pasado, no pudo con los derechazos de la española de origen venezolano, entrenada por una de las figuras más importantes del tenis español femenino Conchita Martínez, aunque en el séptimo juego del segundo set, la nipona se resistía a los embistes, y a Muguruza le costó siete puntos deshacer un tie break.Muguruza avanza así en el US Open, en el que, de seguir con su buen juego, podría convertirse en sólo la segunda española en hacerse con este, sólo detrás de la catalana Arantxa Sánchez Vicario.En la segunda ronda, se enfrentará con la ganadora del duelo entre la búlgara