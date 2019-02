García Alcocer seguirá como titular de la CRE

Agradezco al Presidente de MÉXICO @lopezobrador_ la productiva reunión de trabajo que sostuvimos hoy, en la que me aseguró que no hay una persecución política en mi contra y acordamos trabajar coordinadamente por el bien del sector energético de México. — Guillermo García A. (@garcialcocer) 26 de febrero de 2019

Tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, dijo que seguirá al frente del organismo.Alcocer señaló que durante la reunión con el Presidente hablaron sobre las ternas para comisionados de la CRE. Además, dijo que el mandatario le externó que no existe una persecución en su contra"Le reconozco al Presidente darme este comentario. Seguiré trabajando en la CRE para el desarrollo nacional. Continuaré en mi defensa con los medios que tengo" dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.Hace una semana, la Secretaría de la Función Pública informó del inicio de una investigación en contra de García Alcocer por presuntamente otorgar un contrato a la compañía de uno de sus familiares.Alcocer aseguró que el Presidente le dio las garantías de que todo ese proceso se llevará a cabo "sin autoritarismo, sin arbitrariedades y ante las instancias competentes"."Creo que tengo que continuar en el cargo, a mí me designó el Senado y el único que me puede remover es el Senado", reiteró.Con información de Milenio