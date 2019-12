García Luna destrozó mi vida: Florance Cassez rompe el silencio

Ciudad de México.- A 14 años de haber sido “secuestrada” -como ella dice- por elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) junto a su entonces pareja sentimental Israel Vallarta, Florance Cassez ha decidido romper el silencio y hablar de la detención de Genaro García Luna, hombre “perverso y vil que me destrozó la vida”.



Cuando ella fue detenida de forma arbitraria, García Luna era titular de la ya extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el presidente de la República era entonces Felipe Calderón Hinojosa.



El semanario Proceso pudo hablar con la ciudadana francesa y en su edición semanal difunde la entrevista que obtuvo de una de las mujeres más emblemáticas en la historia de Genaro García Luna.



La mujer se dice desconcertada por la detención, relata cómo es que se enteró de la aprehensión del exfuncionario y lo que sintió: contrario a la venganza, fue alivio; “sentí algo parecido a un inmenso alivio, pensé, ¿Por fin… ! No dejaba de repetirme mentalmente por fin…”.



En la entrevista -que se puede consultar en el semanario de este fin de semana- Florance Cassez dijo que no le alegra la detención de García Luna, pero le parece justo que ahora le toque a él rendir cuentas, además de que no descartó retomar las denuncias interpuestas en su contra a nivel internacional.