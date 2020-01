García Luna negocia para declararse culpable en EU

En el mismo escrito consta que García Luna declara que "el consejo le ha informado completamente sobre sus derechos garantizados bajo la Sexta Enmienda a la Constitución" y que además entiende "que tiene derecho a ser juzgado ante un jurado dentro de un tiempo específico sin contar los periodos excluidos".

está en negociaciones con los fiscales federales en Brooklyn para declararse culpable de las acusaciones en su contra de narcotráfico y de mentir para obtener unde acuerdo con un documento judicial.Documentos liberados por la Fiscalía de lasugieren un acuerdo de negociación entre el ex secretario de Seguridad mexicano y el gobierno estadunidense.En dicho salvoconducto se lee que ely el demandado "están comprometidos en negociar una declaración de culpabilidad, y creen que probablemente resulte en una disposición de este caso sin juicio".Señala que ambas partes requieren una "exclusión de tiempo" para "concentrar los esfuerzos en negociaciones de declaración de culpabilidad" y tener un tiempo razonable para la preparación del juicio.El documento señala que ambas partes "requieren una exclusión de tiempo para concentrar el esfuerzo en las negociaciones de declaración de culpabilidad sin el riesgo de que, a pesar de su diligencia, no hubieran tenido tiempo razonable para la preparación efectiva para el juicio".Ese periodo va del 3 al 21 de enero, fecha de la siguiente comparecencia del ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).García Luna está en prisión preventiva, luego de que el 3 de enero se declaró no culpable en una audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en la que la jueza Peggy Kuo negó ponerlo en libertad bajo fianza.El próximo 21 de enero se llevará a cabo unaLos fiscales han acusado que el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, sobornó a García Luna para asegurar el paso de drogas y obtener información sobre las actividades de cárteles rivales.El auto de acusación sostiene, además, que entre 2001 y 2012 aceptó sobornos a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.García Luna, detenido el 9 de diciembre en Dallas, Texas, dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) (creada en 2001 bajo la residencia de Vicente Fox que lo nombró al cargo) y de 2006 a 2012 fue el Secretario de Seguridad Pública, que controla la Policía Federal, bajo la presidencia de Felipe Calderón.​Con información de Milenio.