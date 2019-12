García Luna utilizó a la empresa Nunvav para comprar mansión en Miami, revela UIF

La(UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que la empresa, de los hermanos Weinberg, fue utilizada para quetriangulara casi tres mil millones de pesos desde el gobierno federal hacia empresas de las que es socio y para, misma que el propio Weinberg reconoció que le rentaba.En las indagatorias de la UIF que se realiza en México, García Luna habría adquirido a las compañías de los Weinberg como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, elparaPero además, logró que el contrato continuara en el siguiente sexenio, cuando el responsable de la seguridad eradesde la Secretaría de Gobernación.Desde ahí, García Luna se habría beneficiado con la triangulación de recursos en agosto del 2013.Aunque la semana pasada se señaló que, el avance en las investigaciones deslinda a los secretarios de Gobernación del gobierno calderonista, pues todas comenzaron en el 2013 con el priista Osorio Chong.Es decir, los contratos obtenidos se detectaron en la SSP en el gobierno calderonista cuando García Luna era el titular y en el priismo, en Gobernación con Osorio Chong.Con base en las investigaciones a las quetuvo acceso, las autoridades mexicanas rastrearon que García Luna se benefició en el 2008 durante el gobierno de Calderón desde la SSP, misma que él encabezaba. Es decir, aprovechó su puesto para su propio beneficio. Pero en el gobierno de Peña Nieto, pudo seguir triangulando recursos públicos de la Segob.Las indagatorias detectaron que en agosto del 2013 comenzaron las transferencias de Segob hacia las empresas vinculadas con el ex secretario de seguridad en tres operaciones distintas. Primero una transferencia de 55 millones de pesos, luego otra de dos mil 623 millones de pesos y una más de siete millones de dólares.al término del sexenio calderonista, rentar y comprar inmuebles en el país norteamericano, a precios que no corresponden con su sueldo como servidor público.De acuerdo con los nexos y rastreo de dinero que ha seguido la Unidad de Inteligencia Financiera, en la trama de García Luna podría estar involucrado el ex ministroSin embargo, hasta este momento, no existen elementos que vinculen en estas aparentes triangulaciones al ex presidente Felipe Calderón, quien ha dicho desconocer las acusaciones contra su ex funcionario, incluidas las acusaciones en Estados Unidos por recibirCon estos elementos y luego delde personas físicas y morales, la UIF podría presentar una denuncia contra García Luna ante la Fiscalía General de la República antes de que concluya el año.