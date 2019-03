Gas Natural avienta la bolita a Pemex por aumentos

Gas Natural informó al Congreso del Estado que los recibos de gas aumentaron como resultado de los incrementos registrados en las operaciones de Petróleos Mexicanos, lo que repercutió en los bolsillos de los clientes.“El precio de Pemex, en venta de gas natural, se incrementó entre un 38 y un 48% en el primer mes del año. A la fecha, no hay versión oficial de Pemex que explique el porqué del aumento en los precios del gas natural. Los precios van de 3 pesos a 4 pesos con 10 centavos por metro cúbico”, refirió el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.Pemex depende de las importaciones de gas natural, producto que viene de Estados Unidos hasta en un 85%.“Es la justificación que está dando la empresa, válida o no, hay una realidad”, señaló, al recordar que Andrés Manuel López Obrador en campaña prometió lo que hoy no puede cumplir. Ofreció bajar el costo de gasolinas y del gas y ocurre lo contrario.El presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, explicó que, luego de recibir a usuarios inconformes el lunes, personal del Congreso se entrevistó con director de Gas Natural, ahora Naturgy para abordar el problema.“Alrededor de 70 usuarios acudieron al Congreso a manifestar su inconformidad porque la oficina de atención a clientes, ubicada en Coss, estaba abandonado, que los recibos del bimestre de enero y febrero reflejaban un precio muy elevado, que estaba próximo a vencer el recibo y temían el corte del servicio”.Se pusieron en contacto con las directoras nacionales de Seguridad y Atención a Clientes, con el director de Operaciones de la Zona Norte y el Delegado en Saltillo, Jaime Hernández, quien acudió al Congreso y recibió los casos de inconformidad para ser atendidos.“Lo que se acordó fue no cortar el servicio a los clientes hasta en tanto no se resolviera este caso en particular y se acordó extender el horario de atención en las oficinas del bulevar Isidro López”.Señaló que esto es prueba de que se trabaja con un Congreso de puertas abiertas, y sus representantes populares atienden las demandas sociales, aunque no sean de su competencia.