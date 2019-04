Gasolineras ‘roban’ 12 mmdp por no dar ‘litros de a litro’

De acuerdo a la Cámara de Diputados, las gasolineras en el país le quita a los automovilistas por no cargar “litros de a litros” 12 mil millones 411 mil 720 pesos al año.Detallaron que este robo diariamente le quita a los conductores un millón 736 mil litros, es decir 34 millones 477 mil pesos diarios, mil millones 034 mil 310 pesos al mes y 12 mil millones 411 mil 720 pesos al año.Por ello, en el Artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, manifiesta que “se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5 mil a 8 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a lo que aparezca registrada en los instrumentos de medición”.Esto significa que “ante el hecho de que las gasolineras no entregan a los consumidores ‘litros de a litro’, sino que sean 986 mililitros en vez de mil, (por ejemplo) en un millón de litros de gasolina, si se tolera para que no se tipifique como delito el que falte el 1.4 por ciento, equivalente a 14 mililitros por litro, resulta una pérdida para los consumidores de 14 mil litros”.El documento concluye que “siendo conservadores, con los datos de los ejemplos presentados, la cantidad de litros diarios no entregados a los consumidores asciende a 1 millón 736 mil litros, equivalentes a 34 millones 477 mil pesos diarios, mil millones 34 mil 310 pesos al mes y 12 mil millones 411 mil 720 pesos por año”.Asimismo, la diputada de Morena, Socorro Andazola Gómez advirtió que se propondrá reformas a la ley para terminar con la cultura de “robar poquito”, y bajar de 1.5 a 0.1% la cantidad inferior permitida a la que aparezca en las bombas.