Gasta Suprema Corte más de $14 millones en estacionamiento

La austeridad republicana es "una exigencia social en un país con desigualdad y múltiples carencias", ha señalado el ministro Arturo Zaldívar, y durante el pasado proceso para elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la mayoría de los integrantes del máximo tribunal se pronunciaron por recortar gastos, sin embargo, para este año, firmó seis contratos que suman más de 16 millones de pesos por gastos como el arrendamiento de cajones para estacionamiento en la capital del país, adquirió 106 distintivos de oro de 14 kilates y, entre otras contrataciones, erogó más de 500 mil pesos para la organización de tres festejos.El 18 de septiembre de 2018, Arturo Zaldívar, actual presidente de la SCJN, en el discurso que leyó durante el acto en que rindieron protesta 10 impartidores de justicia de distrito, señaló: "los jueces deben ser el motor del cambio social" y comentó "a lo primero que estamos obligados es a diseñar programas y políticas de austeridad que sean reales y no simbólicas".Puntualizó que "la sociedad debe saber con toda transparencia cuánto, cómo y para qué gastamos, para así tener la certeza de que el dinero público sirve a fines públicos y no financia privilegios".El pasado 10 de junio en su cuenta de Twitter publicó: "la austeridad republicana es una idea con la que he estado comprometido desde hace tiempo. La primera vez que la expresé fue hace más de nueve años ante el Senado de la República como candidato a ministro. Es una exigencia social en un país con desigualdad y múltiples carencias".Durante una revisión de los informes de contratación de la SCJN, se detectó que en febrero pasado firmaron los siguientes contratos: 4519000239, SCJN/DGRM/DSG072/12/2018; 4519000241, SCJN/DGRM/DSG072/12/2018; 4519000244,SCJN/DGRM/DSG072/12/2018; 4519000246 SCJN/DGRM/DSG072/12/2018; 4519000250 SCJN/DGRM/DSG072/12/2018 y 4519000251 SCJN/DGRM/DSG072/12/2018, por concepto de arrendamiento de cajones de estacionamiento con la empresa Park Auto, SA de CV.El monto de cada uno de los contratos es el siguiente: 10 millones, 933 mil 320 pesos; 779 mil 760 pesos; un millón 87 mil 560 pesos; 835 mil 620 pesos; 350 mil 338 pesos y 24 mil 570 pesos, en total el gasto en este rubro asciende a 14 millones 11 mil 168 pesos, para cubrir servicios a 12 meses.Asimismo, mediante el contrato CPSM/DGRM-DSG/034/2019, se realizó el arrendamiento de un salón, preparación de alimentos y servicios conexos, en la Ciudad de México, por 190 mil 320 pesos, para atender a 330 personas, a las cuales se les sirvió crema de queso, medallones de res en reducción de vino tinto con guarnición de papas rostizadas a las finas hierbas, de postre pie de frutos secos con maracuyá o tiramisú, además de refresco, café y té de consumo libre. El banquete estuvo amenizado por música grabada dos horas y tres horas por un grupo musical, una banda de 5 a 6 elementos con instrumentos de viento (trompeta, saxofón, trombón, tuba) tambora y tarola.A este banquete se agrega el gasto por la contratación del servicio de arrendamiento de mobiliario, imagen y equipo, solicitado con motivo de la celebración de los eventos denominados Día del Juzgador Mexicano y Día Internacional de la Mujer, ambos a realizarse en la Ciudad de México, que tuvieron un costo de 341mil 724 pesos.También se contrataron servicios de "transporte tipo escolar para diversos eventos en la Ciudad de México, de abril a noviembre de 2019", por 458 mil 292 pesos, que consideran la utilización, en el periodo pactado, de 166 autobuses.La Corte también autorizó la contratación de elaboración y grabado de 106 distintivos de oro de 14 quilates y estuches correspondientes, los cuales están destinados a jueces, magistrados y consejeros, el costo total asciende a 259 mil 956 pesos.También se aprobó la "compra de utensilios y equipo de cocina” por 838 mil 414 pesos, los cuales se distribuirán en los comedores que la Corte tiene en su edificio sede en Pino Suárez 2, y en el edificio alterno que se ubica en Chimalpopoca 112, esquina con 5 de febrero, en el Centro de la Ciudad de México.