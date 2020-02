Gastan diputados en botanas, pasteles… revela la ASF

Escuchar Nota

"No se aprecia con claridad que se encuentren vinculados a los establecidos en los lineamientos que regulan este tipo de apoyo económico", advirtió la ASF.



"Cabe señalar, que en revisiones anteriores se observó que, durante el periodo de enero a agosto de 2018, los legisladores también presentaron facturas por conceptos que no corresponden a los establecidos en los lineamientos", cita sobre la anterior 63 Legislatura.



"Se identificó que se incluyeron conceptos de gasto que no son propios del desarrollo del trabajo del legislador, tal es el caso, entre otros, de tratamientos y estudios médicos e intervenciones quirúrgicas de carácter individual; bienes semovientes siempre que permitan el desarrollo productivo del solicitante, así como servicios funerarios y gastos relacionados con éstos para la ciudadanía.

Los diputados de la actual Legislatura destinan los recursos de atención ciudadana -considerados para oficinas de gestión- al pago de despensas, cemento, colchones, almohadas, botanas, pintura, medicamentos y pasteles, entre otros rubros que no tienen nada que ver con la actividad legislativa,, el órgano de control señaló que en la Cámara de Diputados siguen las mismas prácticas de anteriores legislaturas sobre la poca claridad en el destino de los recursos entregados a los legisladores en apoyo a su labor., se revisó una muestra de 272 facturas, por un importe de 962 mil 100 pesos, en las que se encontraron los gastos antes señalados.El informe señala que se encontró la cancelación de 9 facturas, por un importe de 58 mil 600 pesos por conceptos como servicios de cafetería, medicamentos, consultorías y papelería, entre otros.La Cámara señaló a la ASF que tales conceptos no están prohibidos, pero que se emitieron nuevos lineamientos para precisar el destino del gasto de atención ciudadana.Sin embargo, la Auditoría Superior indicó que los nuevos parámetros tampoco corresponden al destino que deben tener los recursos públicos para atención ciudadana, porque se permiten gastos personales de los diputados.Recomendó que se revisen los conceptos autorizados en losPidió que se emita un catálogo de los conceptos que no deberán considerarse dentro de la comprobación de dicha partida.