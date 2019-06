Gastaron con EPN 800 mdp intentando combatir sargazo

La Secretaría de Marina denunció que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto gastó más de 800 millones de pesos para tratar de atender el problema del sargazo, pero sin resultado alguno.En un documento, presentado durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la dependencia aseguró que ni siquiera existen vestigios de los equipos que supuestamente fueron comprados para enfrentar la llegada de sargazo a las costas mexicanas."Los recursos acumulados no representan una inversión, ya que en su momento no resolvieron el problema, no hubo lecciones aprendidas y tampoco dejaron vestigio de materiales o equipos Isabela para futuras contingencias", se señala en el informe."Cada vez, el esfuerzo es comenzado desde cero".De acuerdo con la Semar, si a esos montos se agregan los gastos realizados por "los concesionarios", la cifra podría rebasar "con mucho" los mil millones de pesos.El reporte detalla que, en 2012, se destinaron 55 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que se suma a 176 millones de pesos de ese mismo Fondo, ejercidos en el 2013.Para 2015, el Fonden aportó 150 millones y Fonatur otros 30, para un total de 180 millones de pesos en ese año.En 2017, el Gobierno federal y el de Quintana Roo aportaron 57 millones de pesos para combatir el problema.Mientras que en 2018, la cantidad se elevó hasta 333 millones de pesos, de los cuales, 222.5 millones fueron entregados por el Gobierno de Quintana Roo; 62.57 millones por el federal, a través del Fonden, y 48 millones por los municipios afectados.Según la Semar, en el último año del Gobierno anterior, los recursos fueron utilizados para apoyar el esfuerzo de limpieza de playas y municipios costeros.La mayor parte del presupuesto se utilizó en la renta de 27 kilómetros de barreras de contención de hidrocarburos que "no arrojaron los resultados esperados".En 2015, los recursos fueron utilizados para la renta y adquisición de maquinaria para remover el sargazo.Se compró una embarcación de recolección de 6 millones de pesos a la empresa Tecno Productos Gab S.A. de C.V.; un catamarán de recolección de 752 mil 500 pesos, bandas transportadoras por 2.89 millones de pesos, barreras de contención por 1.2 millones, un vehículo con remolque para transporte de sargazo de 568 mil pesos y un tractor con barredora por 2.21 millones de pesos."Se pagaron estudios y se contrataron servicios de recolección, acopio, transporte y disposición de sargazo", indica.Esta mañana el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aseguró que en el sexenio anterior los gastos relacionados con el problema del sargazo se prestaron a "componendas" y "negocios" que no se repetirán en el nuevo Gobierno.Incluso hizo referencia a la compra de un barco que, hasta la fecha, no ha sido localizado.