Gastó Trump 1 millón de dólares en sus hoteles en campaña

Ciudad de México.- La campaña de Donald Trump y sus comités afiliados gastaron 1 millón de dólares en negocios del Presidente durante las últimas semanas de la carrera electoral, según un reporte de The Washington Post.



De acuerdo con el diario, desde que llegó al poder, se han documentado al menos 6.7 millones de gastos de donantes del Mandatario en sus negocios.



Documentos de Trump Victory, un comité de recaudación de fondos dirigido por la campaña de Trump y el Partido Republicano, muestran gastos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 1.06 millones en propiedades de Trump.



La campaña de Trump, que reporta gastos de forma separada, gastó otros 66 mil dólares en los negocios del Presidente, según informó el Post.



Aunque no se dieron detalles sobre los cobros, había cuentas que excedían los 100 mil dólares por rentar instalaciones y servicios de alimentos.



Probablemente incluían el alquiler de salones para eventos de recaudación de fondos o para reuniones de campaña del Mandatario.



En las últimas semanas de su campaña, el Presidente visitó nueve veces sus propiedades, con paradas en Nueva Jersey, Florida y Las Vegas.



Según The Washington Post, Trump no puso un peso de su propio dinero en su campaña de 2020, luego de haber gastado una fortuna en la de 2016.



Reportes del 2019 mostraban que al menos dos de los hoteles del Mandatario en Estados Unidos estaban en franca decadencia.



El hotel de Washington, uno de los mejor rankeados en la ciudad estuvo ocupado casi por la mitad durante el 2019, quedándose corto con las expectativas de ganancia de la compañía.



Por otro lado, su Club de golf en Doral, Florida, tuvo una caída de ganancias en las operaciones de 69 por ciento.