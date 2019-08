Gastón del Castillo llega para emprender su aventura

Seguir el paso de los argentinos que han triunfado en el futbol mexicano es el objetivo de Gastón del Castillo Agüero, la nueva cara en el plantel del Saltillo FC que busca trascender en su presentación en la Liga Premier Serie A.El canterano del Independiente de Avellaneda arribó al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo y en exclusiva para Zócalo Saltillo, habló sobre lo que lo convenció de venir a la tercera fuerza del futbol en México, luego de pasar por la Primera División de Argentina y la Segunda División Española.“Conozco el futbol mexicano, muchos jugadores argentinos vienen a jugar acá y la verdad es que los veo y me gusta, justo nos dieron una oportunidad de venir y la tomamos muy seriamente con mi representante”, indicó.Walter Javier Gómez, director deportivo del club, fue quien estableció el contacto con el media punta albiceleste, a quien le interesó el naciente proyecto surgido de la fusión entre el Saltillo Soccer y el Atlético Saltillo, el cual tiene ambiciones importantes a futuro.“Me había hablado Javier (Gómez) que tenían pensado ascender dentro de dos años y la verdad es que a mí me gustó, yo vengo a aportar para el equipo, hay que ver que pasa porque hay que jugar y después veremos que se hace”, comentó también refiriéndose a sus condiciones contractuales, donde se supone una relación a un año con la posibilidad de salir a un equipo de una división mayor.Su decisión fue consultada en el seno familiar, donde también figuró la opinión de su hermano Sergio “Kun” Agüero, delantero del Manchester City y la Selección de Argentina, quien le dio el visto bueno al nuevo reto que se le presenta al jugar en México.“Solamente me decía (“Kun” Agüero) lo mejor, así como cuando fui a España o a los otros clubes que estuve, que me fuera de lo mejor, siempre buena onda. Lo consulté con mi familia y vimos bien esta oportunidad”, señaló.El fichaje del menor de los Agüero del Castillo ha llamado la atención en la afición saltillense, a la cual Gastón buscará responder con su futbol, un joven que se desempeña como extremo o media punta, que tratará de escribir su propia historia desde el principio, con el Saltillo FC en la Liga Premier Serie A.“Fue muy loco (su fichaje) pero trataremos de hacer lo mejor, el equipo va a tratar de dar lo mejor en cada partido y llegaremos hasta lo último, le mando un fuerte abrazo a la afición y nos estaremos viendo muy pronto”, concluyó