Gaten Matarazzo trabaja como mesero mientras reanudan las grabaciones de Stranger Things

A raíz de la pandemia de coronavirus, diversas producciones de Hollywood se tuvieron que detener desde marzo para cuidar la salud de todos los involucrados, siendo una de ellas la producción de la cuarta temporada de. Sin embargo, mientras el elenco de la exitosa serie de Netflix vuelve al set, el actorThe Hollywood Reporter dio a conocer dicha información después de que fue reconocido por algunos fans mientras trabajaba. El medio reporta que el actor de 17 años se encuentra trabajando durante este verano como, mismo donde también trabajan más familiares de Matarazzo.Aunque no ofrecieron muchos detalles sobre el nombre del restaurante ni su ubicación específica para cuidar la privacidad de Gaten Matarazzo, THR reveló que a pesar de tener el rostro casi cubierto en su totalidad gracias a un sombrero y un cubrebocas, hubo un gran número de personas que aún así lo reconocieron. Y no es ninguna sorpresa, ¿quién no reconocería a uno de los protagonistas de la serie más exitosa de Netflix?