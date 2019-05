‘Geeks’ de todo el mundo celebran el Día del Orgullo Friki

Los fans de los cómics, las series y las películas de fantasía como Star Trek, El señor de los anillos, La Guerra de las Galaxias o Matrix, entre otros, festejan hoy el Día del Orgullo Friki, celebrado por primera vez el 25 de mayo de 1977.Aquel año se estrenó en los cines "Una nueva esperanza", la primera entrega de la saga Star Wars. Fue ese día el escogido por razones obvias por los frikis para exhibir sin pudor ni vergüenza su devoción por películas, libros, series, videojuegos...En cuanto a España, la fiesta se celebró allí por primera vez en el 2006 gracias a una iniciativa del bloguero Germán Martínez, conocido en Internet como señor Buebo. Como la web oficial explica, la primera declaración de este día se hizo el 22 de febrero de 2006 en el Blog de El Lado Oscuro del Señor Buebo. Su objetivo era obtener un descuento en las tiendas especializadas y la fiesta se organizó a través de Internet. La concentración más grande tuvo lugar en Madrid, donde 300 frikis demostraron juntos su orgullo con un Pac-Man humano. La celebración incluía un manifiesto con derechos básicos y responsabilidades de los geeks.Entre los primeros se incluyen el derecho a ser friki, a no tener pareja y ser virgen, a tener pocos amigos y a dominar el mundo. Los deberes apuntan a intentar ser más friki que otros, a opinar sobre temas frikis y a salvaguardar el material y no ser friki de todo. "Hay que estar especializado en algo’, dicta el manifiesto.Movilizados desde la web oficial y ahora también desde las redes sociales, cada año desde 2006 en varias ciudades españolas los frikis organizan diversas actividades (pases de películas, muestras, coloquios, exhibiciones, desfiles, etc.) para festejar una celebración que en 2016 cumplió una década y que hace años ya rebasó las fronteras nacionales y se convirtió en el Día del Orgullo Geek. Así, desde 2008, el Geek Pride Day se celebra de manera oficial en los Estados Unidos.Con motivo de la fiesta, los 'frikis' comparten en sus redes sociales las imágenes acompañadas de las etiquetas #diadelorgullofriki y #soyfriki, en las que posan vestidos de sus superhéroes favoritos para mostrar su afición a la fantasía y los videojuegos, mientras que algunos de los usuarios muestran sus colecciones de muñecas o cómics.El Día del orgullo Friki comparte la misma fecha con otras dos festividades similares de fanáticos: el Día de la toalla, para seguidores de la trilogía de la Guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, y el Magnífico 25 de mayo para los seguidores de Discworld (Mundodisco) de Terry Pratchett.La edición del 2019 del Día del Orgullo Friki se centra en las distopías, para conmemorar el 70 aniversario de la novela de ficción distópica de George Orwell '1984', que popularizó el concepto del omnipresente y vigilante 'Gran Hermano'."1984 marcó un antes y un después. V de Vendetta siguió sus pasos. Philip K. Dick nos enseñó un mundo donde los Aliados perdieron la Segunda Guerra Mundial. Stephen King nos habló de presos que jugarían sus vidas en programas de televisión para cumplir condena. Y Matrix, que cumple 20 años, nos dio el estacazo definitivo: ¿Y si lo que vivimos es una simulación?", reza la página web de la iniciativa.