Gemela mató a su hermana por un hombre; familia niega teoría

La Policía de Nueva Jersey investiga como un crimen pasional el homicidio de Anna Ramírez a manos de su hermana Amanda, ambas de 27 años, pero la familia rechaza esa teoría.Además, la mujer acusada de apuñalar a su hermana gemela por un novio “no recuerda” la pelea mortal, reportó el New York Post.“Discutían como perros y gatos, pero se mantenían unidas como ladrones”, dijo Monika, de 19 años. “El vínculo entre Amanda y Anna fue uno de los más estrechos. ¡Inseparable!”La hermana de las gemelas afirmó al diario neoyorquino que sus familiares tenían sus propias parejas.“Amanda tiene su propia pareja. Anna tenía su propia pareja”, afirmó.Anna vivió con su novio de d años y medio, Luis Rivera. Amanda había estado en una relación durante “un par de años”, dijo Medina, y cree que los policías fabricaron las afirmaciones del “triángulo amoroso”.“No creemos que esto fue un acto de celos… Creemos que ella no hizo tal cosa (a propósito)”, dijo la hermana y afirmó que Amanda está “todavía en shock”.Agregó que Amanda solo recuerda haber visto a su hermana en el suelo, pero no dio detalles de la pelea.