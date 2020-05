Gemelas de 3 años fallecen tomadas de la mano

Escuchar Nota

Australia.- Un par de niñas gemelas falleció luego de que quedaran atrapadas en el interior de su casa, consumida por un incendio ayer lunes.



Las pequeñas Aisha y Lailani, ambas de tres años de edad, vivían en el pueblo de Batlow, en Nueva Gales del Sur, en Australia, cuando jugaban con una almohada incendiada cerca de una chimenea encendida.



La madre, Tanyka Ford, notó esto, por lo cual les quitó la almohada y la sacó de la casa. Sin embargo, las pequeñas cerraron la puerta y dejaron a su madre afuera, como si estuvieran jugando.



Debía haber algo más quemándose en la habitación de enfrente, Tanyka estaba gritándoles [a las niñas] que quitaran el seguro de la puerta, pero no lo hicieron. Las pobrecitas debían tener miedo”, afirmó Tammy Dubois, tía de las niñas, al medio The Daily Telegraph.



Las flamas comenzaron a consumir la casa, pero ni la madre ni su hijo de 5 años, Dominic, lograron entrar para sofocar el incendio, a pesar que trataron incluso de romper las ventanas.



Las gemelas, quienes fueron encontradas sujetándose las manos, fallecieron presuntamente por inhalación de humo.



Las autoridades investigan la causa de la tragedia y no descartan que haya pasado como lo describieron los familiares. El comandante de la policía de Riverina, Bob Noble, dice que tendrán una “mente abierta” en la investigación.



Con información de Grupo Fórmula.