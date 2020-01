Genaro García Luna llora en su comparecencia

Nueva York.- El pasado viernes (ayer), Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Púbica, en los sexenios de los panistas Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) tuvo una comparecencia en una Corte de Nueva York, Estados Unidos.



De acuerdo por lo relatado por Alan Feuer, periodista de The New York Times, se dijo que García Luna acudió a la corte esposado, con grilletes en los tobillos, pálido y despeinado, vestido con pantalón caqui, sudadera gris y tenis.



Sin embargo trascendió que dentro recinto (Corte de Nueva York), la familia de Genaro García Luna lloró al ver a quien una vez trabajó como secretario de Seguridad en México se encontraba frente a autoridades estadounidense.



Genaro enfrenta acusaciones en su contra como son recibir supuestos sobornos del cártel de Sinaloa y además brindar protección a dicho grupo delictivo.



La hora de la comparecencia



Ya dentro, sentado y en repetidas ocasiones intentar ver el rostro de su esposa Linda Cristina y sus dos hijos (Genaro y Luna), Genaro García Luna comenzó a llorar.



Fue entonces que la jueza de Nueva York Peggy Kuo denegó este viernes poner en libertad bajo fianza, sin embargo Genaro García Luna se declaró "no culpable".



La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York acusa a García Luna, que fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas (Texas), de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a EU y otro por falso testimonio.



La comparecencia solo duró 15 minutos. Fue entonces que la jueza leyó los cargos a García Luna, a quien preguntó si los entendía, a lo que el exministro contestó afirmativamente.



El abogado de García Luna pidió a la jueza la conveniencia de dejar a su representado en libertad bajo fianza, a lo que se negó de plano la Fiscalía, que advirtió del "riesgo de fuga" pues en los cargos de narcotráfico contra el exministro este habría usado su poder, influencias y sobornos.



A la salida de la vista, en la que la jueza hizo caso a la Fiscalía de no dejar en libertad bajo fianza a García Luna, el abogado defensor rechazó hacer declaraciones a los medios de comunicación.





