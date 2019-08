Gene Simmons, ‘El Demonio’ que cumple 70 años

El cantante Gene Simmons, conocido como “El Demonio” de la agrupación estadounidense Kiss , cumple 70 años este domingo, en medio de la gira “End of the Road World Tour”, con la cual la banda pretende retirarse de losEn días recientes se anunció el lanzamiento de Kiss: El final un cómic creado por Ethan Sacks, con el que “El Demonio”, “La Estrella Infantil”, “El Astronauta” y “El hombre gato”, ayudarán a la civilización en medio de un escenario pos apocalíptico, donde la única salvación es encontrar a Kiss y su música.Gene Simmons, cuyo nombre real es Chaim Witz, nació el 25 de agosto de 1949 en Haifa, Israel, en el seno de una familia judía de origen húngaro. Apodado "El Demonio", el cantante se ha caracterizado por mostrar su larga lengua en cada concierto, por tragar fuego, escupir sangre en el escenario y ser el motor de los negocios del cuarteto.En 1970 integró con otros músicos la banda Wicked Lester, y tres años más tarde se unió a Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss para formar el grupo demás representativo de esa década: Kiss. Con el tiempo, los últimos dos integrantes fueron sustituidos por Eric Singer y Tommy Thayer.De 1973 a 2013, Kiss vendió más de 100 millones de discos y ha recibido más de 500 millones de dólares gracias a su estrategia de mercadotecnia, la cual incluye la venta de productos diversos, como brazaletes, muñecos, disfraces y maquillaje.En 1978, Simmons debutó como actor en la cintacontra los fantasmas, la cual fue transmitida por la cadena NBC, pero no tuvo recepción positiva ni de la crítica ni de sus fans: Fuera de control, película de 1984, tampoco logró ser un éxito taquillero a pesar de la participación de Simmons.Simmons ha vivido al lado de la explaymate Shannon Tweed por más de 30 años y es madre de sus dos hijos, Nicholas Tweed nacido en 1989 y Sophia Alexandra Tweed, en 1992.En solitario ha hecho variasdiscográficas, entre las que destacan Doro, Black and blue, Keel y EZO.Entre el año 1996 y 2000, Simmons vivió la etapa “Psycho Circus”, con la cual salió de gira con la agrupación original de Kiss, además de lanzar un videojuego basado en el cómic de la banda “Kiss: Psycho Circus”, de Todd McFarlane Productions.En 2002, la agrupación estadunidense apareció en los Juegos Olímpicos de Invierno llevados a cabo en Utah.En 2006 el bajista participó en el "reality" show Escuela de rock Gene Simmons, el cual consistió en convertir a unos estudiantes de 13 años, en la estrella más pesada de una banda de rock.Simmons y los demás integrantes de Kiss se embarcaron en 2008 en el Tour Mundial "Alive 35", que comenzó el 1 de marzo en Australia. Con 35 presentaciones en Europa, la gira es considerada por los propios integrantes como la más exitosa en su historia.En 2009, Simmons, junto a Kiss, lanzó Sonic boom, material que contenía tres discos, en los cuales se incluía el primer CD inédito de la agrupación en 11 años, así como uno con nuevas versiones de grandes éxitos y un DVD con material en vivo. Como parte del nuevo lanzamiento, la banda anunció la gira "The hottest show on Earth", la cual inició en Estados Unidos en 2010.Eltuvo presentaciones en México, las cuales dieron inicio en Monterrey, el 28 de septiembre, del mismo año, continuaron en la Ciudad de México dos días después, y en Guadalajara, Jalisco, el 2 de octubre, luego de lo cual continuaron con otras presentaciones por Europa.Entre sus reconocimientos, el bajista recibió “La llave de la ciudad” del ayuntamiento de Dallas, Texas, como distinción por su labor a favor de los soldados estadounidenses en 2011.En 2014, Gene Simmons lanzó su libro Me. Inc, con el que pretendía enseñar a la que gente cómo hacer negocios mientras compartía susde vida; en 2017 escribió Sobre el poder y en 2018 La leyenda y mitología del club de los 27.En 2017, el cantante enfrentó acusaciones de agresión sexual por parte de “Jane Doe”, seudónimo que utilizó una mujer para proteger su identidad. Jane narró que durante una entrevista Gene Simmons le tomó la mano para posarla sobre sus piernas en repetidas ocasiones: ante la acusación, el cantante respondió que esperaría el juicio para poder probar su inocencia.