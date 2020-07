Genera AHMSA confianza en gente de Región Centro

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Amplias y positivas expectativas para Coahuila generó la reunión que tuvo el gobernador Miguel Riquelme con Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Villacero y Grupo Financiero Afirme, pues el empresario ya está tratando con quienes se encargan de la operación de AHMSA, no solo para reactivar la producción de acero a mayores niveles, sino también para empezar a pagar poco a poco a proveedores y cadenas de servicios, lo que comenzará a brindar tranquilidad en los próximos días.



En el marco de la entrega de pavimento dentro del programa Vamos a Michas, en favor de 10 colonias de esta capital y en la que se invirtieron 42 millones de pesos, el gobernador Riquelme Solís detalló que fue positiva la reunión que tuvo el miércoles con el empresario, de quien expresó: “Veo en Julio Villarreal a un hombre muy conocedor del tema, además del negocio, y creo que eso va a llevar a Coahuila a otros niveles de tranquilidad en los próximas días”.



Estableció que estas acciones podrán despresurizar el ambiente de preocupación de los habitantes de la Región Centro.



“Como ustedes saben, Julio Villarreal firmó un convenio con AHMSA para revisar el mejor formato de administración de la empresa acerera y una vez que se termine ese proceso se sabrán las condiciones generales. Lógicamente tendrá que darse una reestructura”, señaló.



Miguel Riquelme informó que durante la prolongada reunión con el presidente de Villacero, le expresó su respaldo para trabajar en conjunto y que lo que tiene que ver el Gobierno del Estado, dentro de las concesiones, prestaciones y demás del grupo acerero, no están en riesgo.





Por reactivarse compra de carbón



El gobernador Miguel Riquelme informó además que Villarreal Guajardo está en pláticas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se defina la situación en la compra del carbón y sobre todo en la parte que le corresponde a Micare.



Agregó que a partir de este fin de semana o a más tardar la próxima, la CFE reactivará las compras de carbón en Coahuila.



Aclaró que no se ha definido si la compra se haría por licitación o a través de pedidos emergentes, pero lo que importa es que puedan adquirir el carbón a los productores locales y que la Región Carbonífera tenga de nueva cuenta la derrama económica que requiere en estos momentos.



“Ellos habían hablado de una licitación desde el mes de enero, pero a últimas fechas han enviado mensajes de que la licitación se puede reactivar este fin de semana o la próxima semana, esperemos que así sea; sin embargo, hay señales de que se van a reactivar las licitaciones”, insistió Riquelme Solís.



Comentó que, por su parte. la preocupación sigue siendo que si es una licitación las fechas se irán hasta octubre o noviembre para que puedan surtir y puedan cobrar los productores de carbón, “pero si es una licitación grande estarían compensando, y con el gusto de una noticia así que puedan recibir los productores de carbón, estaríamos en otro contexto”.



Incluso se comprometió a que de haber reservas por parte de la CFE y en caso de que se optara por un pedido emergente sin licitación, de su parte estaría de acuerdo en que este se diera en forma directa sin utilizar la mediación de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi).



“Ellos (CFE) tienen dos formatos para atender las compras de carbón que requieren las dos termoeléctricas que tenemos en Coahuila, Carbón 1 y Carbón 2: si es sin licitación ahí está Prodemi, que puede apoyar para un pedido emergente… la compra emergente solamente ellos la pueden definir, legalmente se pudiera hacer en una asignación en el caso de los productores de carbón, directa a Prodemi, (pero) si ellos tienen alguna duda con Prodemi, que lo hagan directo”, expuso.