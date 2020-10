General León Trauwitz podrá litigar contra su orden de aprehensión

Escuchar Nota

“Como el juicio de amparo indirecto de origen se tramitó físicamente y ─no en línea─, la sentencia se dictó el 8 de junio de 2020 y se notificó por lista al quejoso, el nueve siguiente, durante el esquema de contingencia implementado con motivo de la pandemia covid-19, entonces dicha diligencia surtió efectos hasta el 3 de agosto del mencionado año, porque en esta data se levantó la suspensión de los plazos decretado en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

“Razón por la que el plazo para interponer el recurso de revisión inició el cuatro y feneció el 17 de agosto de 2020, sin contar el ocho, el nueve, el quince y el dieciséis por ser inhábiles. De ahí que el recurso de revisión está interpuesto incluso antes del inicio del plazo de diez días establecido” detalla el fallo del Tribunal Colegiado.

Un Tribunal Federal declaró fundado el recurso de reclamación que interpuso el general Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que el militar podrá litigar contra la orden de aprehensión que le fue librada por el presunto delito de delincuencia organizada.En junio del presente año, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, le negó la protección de la justicia y después señaló que el fallo había quedado firme.Los magistrados federales consideraron que León Trauwitz interpuso el recurso de revisión días antes de que venciera el plazo para hacerlo.El juez que le negó el amparo al general estimó que sí está fundada la orden de captura librada en mayo de 2019.La sustracción de hidrocarburos se llevó a cabo en los estados de Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y Ciudad de México, a través de tomas clandestinas, principalmente de dos poliductos: Minatitlán-México y Madero-Cadereyta.Los subordinados del general no reportaban los hallazgos de las tomas clandestinas que detectaban los agentes de seguridad física de Pemex, es decir, para no presentar las denuncias correspondientes y reparar los ductos a través de procedimientos autorizados.O desmantelan o inhabilitaban las tomas clandestinas a través de procedimientos rústicos, que no se ajustaban a los protocolos establecidos y acerca de lo cual no existía registro o constancia alguna; o ignoraban el sistema de alertas leaklab, que permitía conocer las variaciones en el flujo de hidrocarburo en los ductos”.La FGR indicó que todo esto lo hacían con la participación de sus subordinados a quienes daban instrucciones que debían acatar por su grado militar, y a quienes incluso coaccionaban para que obedecieran.