Génesis, la sobreviviente al paso de ‘Hanna’ que no quiere recordar

Saltillo, Coah.- Los milagros existen y Génesis es uno de ellos, ella logró salvar su vida después de ser arrastrada por la corriente del agua en el arroyo El Saucillo al aferrarse a un árbol que le permitió llegar a la orilla y ponerse a salvo.



Como registro de la travesía por la que tuvo que pasar, el cuerpo de la niña de 11 años, aún tiene marcas físicas como rasguños en la cara, manos, dedos, el torso, cadera y piernas, señales del flagelo que su hermana de 7 años y su madre no pudieron soportar.



“Me agarré de un árbol y así fue como pude llegar hasta la orilla”, relató la menor quien dijo no querer volver a recordar los sucesos por los que pasó el domingo, cuando la corriente del agua arrastró la camioneta en la que viajaba con su familia.



Vestida con pantalón de estampado militar y una playera azul que resalta su piel morena, Génesis advierte que al deambular por la orilla del arroyo un pensamiento era el motor de su lucha, ella pensaba cómo le estarían haciendo su madre Cinthia, su hermana Alexia y su prima Lluvia Estefanía para salir a salvo de esta tragedia.



“Pensaba en mi familia, en mis primos, en mi mamá, en cómo debía de estar”, advierte Génesis al ser cuestionada sobre el motor de su lucha.



La niña que está a punto de comenzar a cursar el sexto grado de primaria, pues pasó el quinto con promedio de 8, asegura que está lista para seguir adelante, pues desde el lunes que fue dada de alta del hospital su padre la abraza y le pide que sea fuerte.









Buscarán los topos a Lluvia Estefanía



Monserrat Rodarte | Saúl Garza | A días de que sobrevivió al intempestivo golpe de la corriente de agua producida por “Hanna” en el arroyo El Saucillo, aferrándose al tronco de un árbol, Génesis afirma que su padre la “abraza y le dice que siga adelante y que sea fuerte”, mientras se encuentra en casa para recuperarse de la tragedia y de que no se ha localizado a su prima, Lluvia Estefanía.



A la sobreviviente de 11 años no le gusta jugar mucho con muñecas, sino que prefiere correr y andar por ahí explorando, actividades que le sirvieron para ponerse a salvo y que seguirá haciendo en cuanto todo esto pase.



Al preguntarle sobre su hermano, el pequeño Leonardo, de 9 meses, quien fue rescatado de la corriente, Génesis revela que él ya está con ella, situación que la tiene contenta, pues ya lo extrañaba.



Aunque dice que no se siente mal, pasados 20 minutos, la niña prefiere dejar la plática, no sin antes regalar un abrazo en el que el latir de su corazón y sus pequeñas extremidades se sujetan con fuerza al cuerpo de su interlocutor, tal vez la misma fuerza con la que se aferró a la vida.



“No me duele nada, solo la cabeza a veces, en el doctor me dijeron que estaba bien”, señala sobre su estado de salud, que fue respaldado por los médicos que la atendieron, que reportaron que solo presentaba escoriaciones en el cuerpo y que no requerían hospitalización tras los minutos de angustia que sufrió.









Buscarán topos en arroyo



Tras arribar este jueves por la noche al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de Monterrey, los seis “topos”, con experiencia en búsqueda y rescate de personas en desastres naturales en México y en el extranjero, se sumarán este viernes a la quinta jornada de búsqueda de la pequeña Lluvia Estefanía.



Asimismo, al menos un centenar de cadetes de la Secretaría de Seguridad estatal peinarán el arroyo, acompañados por binomios caninos de la propia Policía del Estado, de la Policía Municipal, Ejército y de Protección Civil de Nuevo León.



Mientras tanto, este jueves, en el cuarto día de búsqueda, los refuerzos llegaron y “Baloc”, un joven lobo mexicano, daría una señal de esperanza a los familiares de la pequeña, cuya tragedia inició con el paso de “Hanna” durante el pasado fin de semana.



“Lo tengo desde hace dos años, un poco más, se llama “Baloc” y acaba de salir de la escuela de entrenamiento, apenas es su primer año. Venimos a apoyar en lo que podamos. Más que nada el olfato, es la principal característica que nos puede ayudar, el olfato es un poco más desarrollado, platicamos con familiares, aún tienen esperanzas, que es la idea”, comentó Zarkiz Zabla Destenave, dueño del lobo.



Los propietarios del lobo, al enterarse en redes sociales sobre la búsqueda, decidieron sumarse y apoyar, pues aseguran que “Baloc” es un buen elemento que puede brindar mucha ayuda.







“Con tres horas, si la niña se salió, el lobo sigue el rastro y ya está, ya olió las prendas, esperemos que haya grabado el olor”, agregó Juan Zabla, dueño de “Baloc”.



Ahora el lobo se ha convertido en la señal de esperanza que aún mantiene de pie a la familia y así pensar que Lluvia podría estar con vida.



“Esperemos en Dios, que para el descanso de la señora, la encontremos viva o muerta, duele mucho decirlo”, finalizó.