Genialidad mexicana: crean la ‘conchavirus’ y se vuelve viral

Ciudad de México.- El ingenio mexicano no conoce límites, y es que, ante la preocupación por la pandemia del coronavirus, una panadería en México decidió tomar con humor el tema ¡vendiendo las piezas de pan con forma del Covid-19!



Aunque no sabemos en qué lugar del país ocurrió este divertido hecho, un usuario en Facebook compartió la graciosa imagen de la "conchavirus" en la red social.



Como puede apreciarse, las "conchavirus" son elaboradas en las tonalidades rosas, azules y verdes, emulando es aspecto del Covid-19.



Las virales "conchavirus" tienen un costo de 6 pesos con 50 centavos cada pieza.







Los comentarios no se hicieron esperar:



- “¿Dónde las venden? JAJAJAJA”.



- “I LOVE MEXICO!! Los salvará su sentido del humor, o perecerán riendo, que también es bueno…”.



- “Morir con dignidad humorística“.





