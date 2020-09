Genialidades de Bong Joon-ho que puedes disfrutar en streaming como “Parasite”

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “Parasite” (”Parásitos”), galardonada película de Bong Joon-ho, llegó a Netflix como parte de los estrenos del mes de septiembre. Sin embargo, este filme no es el único trabajo audiovisual del exitoso director surcoreano que los amantes del séptimo arte pueden encontrar en la plataforma streaming.



El ganador del Oscar a mejor director en la edición 2020 figura en Netflix con otras dos producciones: “Okja” y “El huésped” (”The Host”), cintas que también soy dignas de aplaudir por la gran trama que presentan.



“Okja” (2017)



La película protagonizada por Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal y Paul Dano, cuenta la historia de Mija (Ahn Seo-hyeon), una niña que vive en una montaña remota en Gangwon, ella se embarca en un arriesgado viaje a Nueva York para rescatar a su mejor amiga Okja, una cerda de seis toneladas genéticamente modificada, de las manos de una multinacional que ambiciona convertirla en carne. En el trayecto, obtendrá ayuda de unos activistas por los derechos de los animales del Frente de Liberación Animal que están en contra de los planes de la corporación.



“La historia muestra el secuestro del cerdo, la búsqueda desesperada por parte de Mija para recuperarlo, a una tropa incompetente del Frente de Liberación Animal, una insegura villana corporativa (que Swinton interpreta con un tono perfecto y despiadado) y una incursión a la espeluznante dinámica del ganado y agricultura industrializados”, se consideró en una nota presentada por The New York Times.







“El huésped” (2006)



En 2006, Bong Joon-ho incursionó en el terror y el resultado consiguió muy buena crítica por parte de los especialistas, de tal manera que se convirtió en una de las películas más taquilleras de Corea del Sur.



Protagonizada por Song Kang-ho (actor de “Parasite”), “El huésped” narra cómo un día los habitantes de Seúl son sorprendidos por un extraño objeto que cuelga de un puente sobre el río Han. El objeto es, en realidad, una monstruosa criatura mutante que al despertar devora a todo aquel que se cruza en su camino. En medio de tanto horror, la criatura mutante rapta a la hija del dueño de un quiosco que vive felizmente a la orilla del río. Mientras el ejército fracasa una y otra vez en sus intentos de destruir al monstruo, este hombre y su familia intentan recuperar a su hija.