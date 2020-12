George Clooney revela cómo fue trabajar con Demian Bichir en su nueva película

Escuchar Nota

Aquí la segunda parte de la plática que tuve con George Clooney.#AlAireConPaola pic.twitter.com/Ub0bOxEUzl — Paola Rojas (@PaolaRojas) December 23, 2020

“Ya nos conocíamos porque ambos fuimos nominados para un Oscar, creo que en 2012, así que compartimos ese circuito; viajamos por todos lados y nos reunimos de vez en cuando y pensé que era un hombre extraordinario.



“Y luego, cuando pensamos en el papel, vimos que estaba escrito para un personaje mucho más joven, como para alguien de veintitantos. Llamé a Kyle (Chandler) y a Demian y les dije: ‘Quiero que sean como los viejitos en el balcón de los Muppets’, esos viejitos gruñones y pensé que eso podría ser realmente divertido porque se presta muy bien para eso”.



concedió varias entrevistas con algunos medios mexicanos para platicar acerca de, su nueva película coproducida pory que ya está disponible en la plataforma de streaming.En algunas de sus pláticas con la prensa, el actor estadounidense habló de su experiencia al trabajar con el mexicano Demian Bichir.Por ejemplo, en entrevista con, el actor aseguró que aunque su papel (Sanchez) no había sido escrito para él, al final, era el candidato ideal para interpretarlo.destacó también la calidad interpretativa de, además de que aseguró, en la vida real es una persona muy divertida.“Él da ese discurso al final sobre la vida y sobre cómo algunas personas viven toda una vida, mientras que otros lo hacen apenas unos cuantos años. Él sabe sobre eso a nivel personal, así que cuando habla sobre eso, es una hermosa y gran actuación, pero también es una hermosa declaración de un gran actor. No puedo expresar la alegría que significa trabajar con ese hombre. Es muy divertido”, aseguró a Paola Rojas.Para la promoción de Cielo de medianoche el propio Demian Bichir también dio entrevistas a varios medios, como la revista Cine Premiere, a quien aseguró que cuando recibió la invitación de Clooney para trabajar con él en la película, no lo dudó ni un instante.“Fue una decisión muy fácil de tomar. Cuando George Clooney te llama por teléfono, tú tienes que decir que sí. No importa si es para hacer una película fantástica o para brincar por un acantilado. Y luego, los nombres que se sumaban hacían todo cada vez mejor. Es la calidad y la clase más alta de cine”.