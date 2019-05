George R. R. Martin pone fecha límite al lanzamiento del nuevo libro

El autor de la serie de novelas 'Canción de hielo y fuego' determinó la fecha límite para la publicación del volumen 'Vientos de invierno': se espera que salga a la venta antes del verano de 2020.George R. R. Martin lo prometió así al responder a una invitación de la aerolínea Air New Zealand, que el 21 de mayo subió a su cuenta de Twitter un video donde le ofreció un viaje a Nueva Zelanda con todos los gastos incluidos. La empresa argumentó su propuesta con tres razones: que el autor había estado recientemente bajo presión, que los fanáticos estaban esperando la nueva entrega, y que la saga televisiva 'Juego de tronos' ya había terminado. Además, se dijo convencida de que Nueva Zelanda inspiraría al autor a terminar el libro en una atmósfera confortable.El mismo día respondió Martin a la aerolínea en su sitio web, diciendo que si bien la oferta lo tentaba mucho, el viaje lo distraería del trabajo. También precisó que ya ha estado en Nueva Zelanda y le encantó ese país. Finalmente añadió que, aunque se sentía conmovido por la oferta de un vuelo "a cargo de la empresa", le sugería más bien obsequiar ese viaje a otras personas, fuesen escritores, fanáticos o artistas, que no tienen la oportunidad de pagarlo por sí mismas.Tras todas estas explicaciones, el novelista admitió que tiene planes de regresar a Nueva Zelanda. Y aún más, dijo que intentará completar el libro para la próxima Convención Mundial de Ciencia Ficción (Worldcon), que tendrá lugar en Wellington, la capital neozelandesa, del 29 de julio al 2 de agosto de 2020."Si no tengo 'Vientos de invierno' en mi mano cuando llegue a Nueva Zelanda para el Worldcon, tienen mi permiso oficial por escrito para encarcelarme en una pequeña cabaña en la Isla Blanca, con vistas a un lago de ácido sulfúrico, hasta que lo termine. Hasta que todos los humos cáusticos estropeen mi viejo procesador de textos DOS. Todo estará bien", concluyó en alusión al volcán activo de la isla de Whakaari, también conocida como Isla Blanca.La última entrega de 'Canción de hielo y fuego' fue 'Danza de dragones', que se publicó en 2011, poco después de que acabara la primera temporada de la serie televisiva.