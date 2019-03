Georgia tendrá una de las leyes antiaborto más estrictas de EU

El gobernador del estado estadounidense de Georgia firmará una prohibición del aborto apenas se detecta un latido del corazón, es decir a las 6 semanas, luego de que su texto fuera aprobado por legisladores en una decisión que activistas y celebridades de Hollywood prometieron combatir.La cámara baja de Georgia aprobó el viernes una última versión de la "heartbeat bill" o "ley del latido del corazón", que prohíbe los abortos apenas se escuchan los primeros latidos del feto, algo que ocurre cuando la mayoría de las madres aún no saben que están embarazadas.El gobernador Brian Kemp dijo que firmará la medida, aunque organizaciones de derechos humanos prometen combatirla."Georgia valora la vida. Defendemos a los inocentes y hablamos por aquellos que no pueden hablar por sí mismos", escribió Kemp en un comunicado, felicitando a los legisladores.Pero la mayor organización de defensa de los derechos humanos del país, ACLU, anunció acciones."Si el gobernador Kemp firma este proyecto de prohibición del aborto y lo convierte en ley, la ACLU tiene un mensaje para él: Nos veremos en el tribunal", dijo Andrea Young, directora ejecutiva del capítulo de ACLU en Georgia.En lo que va del año, 13 estados de Estados Unidos han estudiado o aprobado versiones de la "heartbill bill".Aunque estas leyes sean bloqueadas en tribunales en caso de ser aprobadas, el objetivo de sus promotores es alcanzar la Corte Suprema para revertir el derecho al aborto a nivel nacional, según acusa la mayor organización de defensa de derechos reproductivos, Planned Parenthood."Los políticos que se oponen a la cobertura de salud para las mujeres están adelantando una estrategia para prohibir el aborto a nivel nacional", escribió la ONG este miércoles.El caso de Georgia, un importante destino para la producción fílmica y de TV, ha atraído particular atención esta semana desde que medio centenar de celebridades de Hollywood amenazaron en una carta con dejar de rodar en ese estado si el gobernador Kemp firma la ley."Haremos lo posible para trasladar nuestra industria a un estado más seguro para las mujeres si la propuesta HB481 se convierte en ley", escribieron el jueves.La firman Alyssa Milano, Alec Baldwin, Amy Schumer, Ben Stiller y Sarah Silverman, Mia Farrow, entre otros.