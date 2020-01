Gerardo Rivera, indulta en la decimoprimera corrida

Ciudad de México.- Gerardo Rivera indultó al sexto toro de la ganadería de la tarde durante decimoprimera corrida de la Plaza de Toros México 2019-2020. El cartel también lo conformaron José Luis Angelino y Antonio García ‘El Chihuahua’. Se lidiaron seis ejemplares de Piedras Negras bien presentados y de juego desigual, donde destacó el cierraplaza por su clase y bravura.



Gerardo Rivera realizó una buena faena ante un astado noble, que embestía correctamente en la muleta, sin embargo, no era acreedor al indulto. Ante la polémica, el juez de plaza, concedió el pañuelo amarillo y la afición en el coso de Insurgentes reaccionó de forma dividida, generando la polémica, pues la gente en los tendidos le pedía a Rivera que ejecutara la suerte suprema, pero eso no sucedió. La Plaza México fue testigo de un segundo indulto de manera consecutiva, tras lo realizado el domingo pasado por Emiliano Gamero, que también logró esta gesta.



Al finalizar el paseíllo, un grupo de aficionados entregaron una placa al ganadero Marcos Antonio González por el 150 aniversario del hierro de Piedras Negras.



El primer toro correspondiente a Gerardo Rivera careció de trapío, pero le sobró clase en las embestidas y pudo entregar muletazos ligados y con cadencia.



José Luis Angelino desperdició el mejor lote de la corrida y la oportunidad para tocar pelo con el primero y el cuarto de la tarde. El primero era un astado con nobleza, pero el diestro se mosrtró falto de temple. Pinchó con la espada. En el cuarto, enfrentó un toro sin chispa, incapaz de conectar con el tendido, aunque su faena fue bien realizada.



Angelino destacó por banderillas y el público le reconoció el esfuerzo.



Suerte contraria para Antonio García ‘El Chihuahua’, que tuvo dos toros que no colaboraron para su lucimiento. Su primero desarrolló genio y obligó al matador a estar atento. En el segundo no tuvo opciones y poco pudo hacer.



Con información de Excélsior