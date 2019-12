Gerardo Azcúnaga; dan sus manos vida a la cerámica

“Hay algo curioso, porque si trabajas con las dos manos al mismo tiempo una escultura de cierto tamaño, en barro, los dedos parecen acomodarse perfectamente a las formas de una cara. Parece que están hechos para hacer cabezas. Por otro lado, la frase: ‘Y Dios vio que todo lo creado era bueno’, es como cuando uno acaba una pieza y ve que es buena. Eso, lo vale todo”.

“Participé una primera vez y me dieron un quinto lugar. Entonces quedé muy animado de volver a participar, y las siguientes dos veces me gané el primer lugar.



“Tenemos Gerardo para un buen rato, porque siempre está con ese mismo espíritu de trabajo, de no dejar su pasión”.

Reflexivo,comparte que siempre ha pensado que quien escribió el Génesis era escultor, por su narración sobre cómo Dios tomó el barro y formó el cuerpo de Adán.Gerardo cuenta que desde niño modelaba plastilina y tallaba madera.“Creo que ahí nació mi vocación de escultor, aunque no lo sabía. Lo hacía por diversión. Al mismo tiempo me gustaba trepar por los árboles, dibujar y ver imágenes de arte, porque mis papás- Francisco Azcúnaga y María Aurora Guerra- nos enseñaron a apreciarlo a mis cuatro hermanos y a mí”.Él admiraba la obra del gran muralistay después de la preparatoria pensó estudiar pintura.Sin embargo, eligió la licenciatura en Administración de Empresas, en el Tecnológico de Monterrey, por ser una carrera rentable, aunque abandonó su ejercicio varios años después para dedicarse de lleno a la creación.Gerardo tiene 61 años, es de complexión regular, mirada melancólica y cabello entrecano, corto, y alborotado en la parte superior. Viste con comodidad: camisa a cuadros, pantalón de mezclilla y botines. Ahora camina entre mesas saturadas de materiales, pinturas y herramientas, en su taller de la colonia Independencia.Hace un par de años remodeló esta casa, que está rodeada de talleres de todo tipo y luce una puerta ancha de madera antigua, la fachada e interior blancos y un amplio espacio de doble altura con rieles y poleas para desplazar sin contratiempos sus piezas de gran formato.El horno, la bodega y las plantas con macetas que él hace, dan vida a su patio.Gerardo es apasionado de la jardinería y el cine. Ha incursionado en la curaduría, y desde hace unos meses crea las piezas de su próxima exposición en la Galería Drexel, programada para enero.“Por eso hay un tiradero”, ríe. “Estas piezas ya están acabadas, pero les falta la postproducción”.Se refiere a unas figuras como panales delgados y alargados con textura, a las que añadirá una estructura metálica y otros elementos.“Estas ya tienen la quema; estas tres, no. Aquellas ya se están secando”.Gerardo expuso sus primeras piezas en un concurso regional que organizaba el Centro de Arte Vitro, en 1982.“Desde entonces han pasado más de 35 años, y mi satisfacción principal diaria es estar en esto, disfrutar de hacer lo que me gusta”.El crítico de arte Xavier Moyssén dice que a Gerardo se le asocia, por lo regular, con la cerámica, con la que probablemente ha alcanzado los éxitos más importantes de su carrera, pero que él explora materiales diversos, con espíritu de experimentación e investigación.“Durante mucho tiempo fue uno de los escultores más importantes que hubo en el país, y tuvo un ritmo continuo de exposiciones, no sólo en Monterrey, sino en el país y el extranjero.“Ahora, creo que trabaja en una búsqueda más personal todavía, muy concentrado en su propia narrativa, que es uno de sus rasgos distintivos, porque mientras otros escultores buscan sumarse a alguna línea o tendencia, él sigue muy independiente, siendo muy él en su trabajo”.Moyssén lo describe como un gran amigo, generoso, y no muy dado a hablar en público.Otra faceta que destaca, es la de docente, por la trascendencia de formar nuevas generaciones en la escultura.