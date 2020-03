Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT, sufre infarto cerebral

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, sufrió un infarto cerebral.



De acuerdo con las fuentes, el ex funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, de 71 años y originario de la Ciudad de México, se recuperaba de una intervención en el Hospital ABC de Observatorio, originada por tres coágulos.



El ex funcionario estaba en estado delicado pero fuera de peligro, según la información disponible.



Como integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ruiz Esparza inició su carrera política en el gobierno del Estado de México.



Ha trabajado también en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Aeropuertos y Servicios Auxiliares y en el Instituto Mexicana del Seguro Social, entre otras dependencias.