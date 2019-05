Germán Martínez regresará al Senado

Luego de renunciar a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares regresará a ocupar su escaño en el Senado, confirmaron fuentes cercanas al ex funcionario.Martínez Cazárez pidió licencia para dejar su puesto de senador y convertirse en director general del IMSS, cargo que ocupó hasta este día que presentó su renuncia.Al dejar su escaño en el Senado, Martínez Cázares fue reemplazado por su suplente, Pedro Haces, quien aseguró que no ha sido notificado por la Mesa Directiva de la determinación del ex director del IMSS de regresar al recinto legislativo.Germán Martínez Cázares hará oficial esta semana su intensión de regresar al Senado.Pedro Haces, sin notificación de regreso de MartínezEl senador de Morena, Pedro Haces, dijo que no conoce a su titular, Germán Martínez, pues mencionó que hasta el momento nadie le ha notificado si debe dejar sus oficinas."Yo estaré ahí, hasta que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador…. “no soy moneda de cambio", dijo.Con aplausos, porras y hasta las Golondrinas, senadores de Morena manifestaron su apoyo a Haces, aunque algunos bromearon, como su coordinador, Ricardo Monreal, quien dijo que lo nombrarán coordinador de asesores o incluso el senador 129, “estarás en cuerpo y espíritu”.— ¿Qué les parece si le ponemos una sillita aquí al lado para ser el senador 129?, dijo Monreal.— ¿En vez del 132?… somos el 129, aclaró la legisladora Susana Harp.— Jefes de jefes —, expresó el morenista Cristóbal Arias, quien se unió a la fotografía “del recuerdo”, aunque su compañero de escaño, Eduardo Ramírez comentó que no era del recuerdo, porque pelearán en tribunales para que no deje el Senado, provocando carcajadas entre sus compañeros.En entrevista, al término de la sesión extraordinaria, Haces comentó que se enteró de la renuncia de Martínez Cázares al IMSS a través de redes sociales.“No conozco a Germán Martínez. Lo he visto una vez en mi vida y le deseo mucho éxito ahora, viene como senador o si tiene algún otro cargo”, destacó.Haces comentó que nunca quiso ser senador, por lo que no le sorprendió la noticia de la renuncia del titular del IMSS."No me sorprende, yo me dedico a mis cosas, yo no era funcionario del seguro social, ni quiero ser funcionario de nada. Soy dirigente nacional obrero y eso me reconforta…. Me enteré por las redes sociales", comentó.