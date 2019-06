Gertz Manero inaugura asamblea sobre procuración de justicia

Al inaugurar la XLI asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dejó en claro que las fiscalías e instituciones del Ministerio público del país no harán el trabajo que corresponde a los organismos encargados de la seguridad pública.Lo anterior durante la ceremonia realizada en la sede de la FGR en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo esta asamblea plenaria y donde se discutirán como temas centrales del encuentro las funciones de la Guardia Nacional, los componentes federales y locales de la Guardia Nacional y de policías locales.El funcionario dijo que en este encuentro participa el más alto mando de la Guardia Nacional “para que lleguemos a un diálogo que realmente nos permita resolver el problema que va a enfrentar el país a partir de este cambio fundamental, sobre todo en la vida del área de seguridad, que aunque es independiente a nosotros (fiscales y procuradores) y eso hay que repetirlo hasta que se entienda, las funciones del Ministerio Público no son funciones de prevención del delito, no son funciones de seguridad pública, son funciones de recepción de denuncias o querellas y trámite de ellas y juicialización, y representación social en los juicios”.Eso no significa que no tengamos una relación muy cordial y muy positiva con otras áreas que no forman parte de nuestra tarea, porque parece que hay toda una serie de antecedentes de que el sistema de procuración de justicia formaba parte de una. Acción del Ejecutivo, lo cual no es compatible ni con el artículo 21 de la Constitución ni con el 14 ni el 16.“Afortunadamente ya se hicieron estos cambios, pero para que se entiendan y trasciendan lo vamos a repetir hasta que sea necesario. Esto es fundamental para establecer qué, quién y cuáles son las funciones de casa quién y cómo nos podemos ayudar, pero no vamos a hacer el trabajo de otros, ni vamos a invadir las funciones de prevención del delito ni tampoco vamos a aceptar tener tareas que no nos corresponde, vamos a trabajar juntos, pero con una claridad absoluta de responsabilidades y funciones”, dijo Gertz Mañero para arrancar los trabajos de este encuentro de procuradores y fiscales.