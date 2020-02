Gertz propone eliminar delito de feminicidio; diputadas de Morena se oponen

Escuchar Nota

"Sí, efectivamente, el fiscal general propuso que se eliminara el feminicidio, que porque es muy complicado de acreditar; él dice que es mucho más sencillo que se mantenga la clasificación de homicidio y que se establezca una agravante vinculada con los elementos que actualmente contiene el tipo penal de feminicidio", confirmó Villavicencio.



"Las mujeres no vamos a permitir de ninguna manera que se modifique el tipo penal de feminicidio, es una conquista ganada y los derechos son progresivos", advirtió.



"Desde la comisión de Igualdad de Género y desde la bancada de Morena en la Cámara de Diputados tenemos un compromiso hacia los derechos de las mujeres: nada que represente un retroceso estaremos avalando", puntualizó.

"El fiscal (Gertz) se va encontrar con todas las mujeres, nos vamos a oponer a esta reforma y a cualquier otra que vulnere los derechos de mujeres y niñas", dijo Juárez.



Durante la reunión plenaria entre legisladores en San Lázaro y el Fiscal General de la República,propuso a los diputados, y redefinirlo como homicidio.Por lo anterior, las tresdijeron no a tal propuesta al considerar que sería unLa propuesta obtuvo un inmediato y rotundo "no" de diputadas como, de la mayoría parlamentaria morenista, así como de, coordinadora de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro.No obstante, dijo, la propuesta de Gertz sóloEn entrevista, la coordinadora de la Subcomisión de Atención al Feminicidio en la Cámara de Diputados calificó el planteamiento del fiscal general de un retroceso y anticipó el rechazo de las legisladoras de las diversas fuerzas políticas a cualquier intento de regresión.Anoche, en entrevista con Azul Alzaga y Víctor Hugo Michel en, Villavicencio aseguró que el planteamiento del fiscal para eliminar el tipo penal del feminicidio "no va a pasar, porquesería un retroceso para nosotras".La también legisladora morenista Wendy Briceño, presidenta de laen el Palacio de San Lázaro, precisó que el fiscal Gertz expuso en la plenaria sus puntos de vista sobre las dificultades para comprobar la responsabilidad por el delito de feminicidio y, en ese contexto, se refirió a redefinirlo como agravante del homicidio.No obstante, dijo, ello no significa que la propuesta vaya a presentarse formalmente o se plantee para el código penal único.Por separado, la lideresa del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, reprobó la proposición de eliminar el tipo penal del feminicidio y dijo que Gertz. Advirtió que la intención de eliminar el delito de feminicidio del Código Penal topará con pared en el Congreso de la Unión.