Gestiona Emilio De Hoyos nueva clínica del ISSSTE en Acuña

“Los acuñenses hoy más que nunca necesitan del apoyo de las instituciones de los tres niveles de gobierno, y en el caso particular, los trabajadores al servicio del Estado, derechohabientes del ISSSTE, reclaman su legítimo derecho a un servicio de salud digno, por ello estamos haciendo esta solicitud para que cuanto antes, se pongan en marcha los trabajos para ampliar y modernizar, o en su caso construir una clínica digna para miles de familias de Acuña”, demandó el Diputado de UDC.



A propuesta del Presidente de la Junta de Gobierno, Emilio De Hoyos Montemayor,, particularmente los derechohabientes de la institución.En el caso particular de Acuña,, particularmente los derechohabientes del ISSSTE se torna un tanto difícil en la práctica, ya que la Unidad de Medicina Familiar en Acuña registra serias deficiencias no solo en su infraestructura y equipo, sino también en la falta de personal y la calidad del servicio para los miles de derechohabientes del municipio., sobre todo aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que requieren una atención inmediata y cuyo tratamiento no puede esperar.El Punto de Acuerdo mediante el cual propuso hacer esta solicitud a las autoridades de nivel federal fue aprobado por las diputadas y diputados en Sesión de la Diputación Permanente.