Gestiona Ramos lugares para estudiantes foráneos

Ramos Arizpe, Coah.- La dirección de Educación y el secretario de Desarrollo Social Municipal, Tomás Gutiérrez Merino, realizan las gestiones de 40 alumnos que vienen de otras partes del estado o del país, a vivir en Ramos Arizpe, y que no tienen un lugar asegurado en alguna escuela de la localidad, informo, el alcalde, José María Morales Padilla.



“Estos alumnos no se quedarán sin escuela. Me informan que ya están en la parte del acomodo. La primera semana siempre es ajetreada”, dijo, el munícipe, quien agregó que los estudiantes desean ingresar a planteles educativos de los distintos niveles desde preescolar hasta preparatoria.



Escuelas como Benito Juárez, Miguel Ramos Arizpe y Eufrasio Sandoval, son algunas de las primarias en donde los ramosarizpeses quieren que sus hijos estudien por el alto nivel educativo que tienen desde hace años. Los tres planteles se localizan en el Centro de la ciudad. Igualmente, las secundarias preferidas son la Técnica Ramos Arizpe y la María del Refugio de Padilla, ubicada en el sector Manantiales del Valle.



Morales Padilla dice que de acuerdo a un reporte emitido por la dirección de Seguridad Pública Municipal, no se tiene registro de que ocurrieron robos en las escuelas durante la temporada de vacaciones.



“Hemos pedido apoyo al Mando Único así como al titular de la corporación municipal para que haya presencia en las horas de entrada y salida para prevenir cualquier tipo incidente”, manifestó, el alcalde.