Gestores de empleo quedarán sin trabajo

Trabajadores del Servicio Nacional del Empleo se quedarán sin trabajo. Colaboradores de esta dependencia, a cargo de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, son obligados a firmar un contrato bimestral, a cuyo término posiblemente termine con la relación laboral.Preocupados por su situación, los trabajadores adscritos al programa del Servicio Nacional del Empleo denunciaron que en lo que va del año no han recibido su pago, pero además se les ha entregado un contrato por dos meses, cuando en años anteriores su relación laboral era de por lo menos 12 meses.Ante esto, el secretario del Trabajo en Coahuila, Román Cepeda, confirmó la existencia de este nuevo contrato laboral bimestral.“Sí es lamentable por parte nuestra, no nos da ninguna satisfacción, sin embargo, son los mismos recortes que la misma Federación hizo a todas las entidades federativas desde 25 a 30%, no sólo en el personal sino en el ejercicio de recursos”, comentó.