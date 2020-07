Ghislaine Maxwell era la ‘víctima’ de Epstein, y él tenía ‘un control total sobre ella’

Escuchar Nota

"Es una especie de víctima de [Epstein]", dijo la amiga, quien calificó la relación de Maxwell con Epstein como "una historia trágica".

tenía "control completo" sobredesde casi el momento en que se conocieron, incluso ordenándole que le trajera sopa de pollo cuando estaba enfermo, dijo aun amigo de la deshonrada socialité británica.“Si le preguntas a un psiquiatra, [te dirán] que hay matrimonios malos donde harás cualquier cosa por la persona con la que estás. ... Tengo ganas de gritarle. ‘Ghislaine, por el amor de Dios, ¿por qué? ¿POR QUÉ? Se trataba de dinero, glamour y estilo de vida "."ya era una niña dañada y rota", cuando llegó a, dijo su amiga, que conoce a Maxwell desde la década de 1990.“Ella vino a Estados Unidos después de la horrible muerte de su padre, a quien adoraba, su hermano fue a la cárcel, la madre se estaba volviendo loca y [el gobierno británico] acababa de tomar la gran casa en la que creció."Ella solía sentarse y llorar en su sofá y decir:" Incluso tomaron las cucharas de plata "", recordó la amiga.Entonces conoció a"Vio a este atractivo pájaro roto que era muy inteligente, muy entretenido y pensó:" Esa es la mujer que podría hacer mucho por mí "", dijo el amigo.Epstein comenzó a ejercer un control severo sobredesde el principio, al igual que su padre cuando crecía, según el amigo de Maxwell."Un día", recordó el amigo, "Jeffrey no se sentía bien. [Estábamos] teniendo una reunión y él la llamó y dijo: "Tienes que conseguir la sopa de pollo de la tienda de delicatessen en lapara mí".Al parecer, Maxwell protestó, diciéndole: "Jeffrey, pero tienes todo este personal [quién puede hacerlo]", a lo que Epstein respondió: "No, tienes que traerlo", dijo el amigo."Recuerdo haber pensado que a esta chica se le estaba lavando el cerebro, que la controlaban", agregó el amigo. “Vi que eso sucedía. Ese poder que tenía sobre ella.Maxwell se "obsesionó totalmente" con su entonces amante Epstein, durante y después de su aventura, dijeron.La ex anfitriona de la alta sociedad fue arrestada esta semana endespués de estar escondida desde la muerte de Epstein en una cárcel de Manhattan el año pasado.Está acusada de reclutar y preparar niñas de 14 años para Epstein y el viernes, una mujer presentó una demanda contra Maxwell alegando que la socialité la violó "hasta 30 veces, comenzando cuando tenía solo 14 años y continuando hasta que quedó embarazada de