Ghislaine Maxwell se declara inocente ante Juez

"Ninguna combinación de condiciones podría razonablemente asegurar la presencia de la acusada en la corte", dijo este martes la juez Alison Nathan en la vista, que enumeró para su decisión las tres nacionalidades que tiene Maxwell, sus importantes recursos financieros y sus conexiones internacionales.



"Los riesgos simplemente son demasiado grandes", apuntó la juez.



La británica, en de ayudar, tendrá que permanecer entre rejas durante el proceso judicial al que se enfrenta, al denegar una juez de Manhattan la libertad bajo fianza en una vista en la que se declaró inocente de los cargos.Asimismo, Nathan señaló que el riesgo de la acusada de contraer la covid en prisión, que había planteado la defensa, no es razón suficiente "por sí sola" para conceder una libertad bajo fianza, y subrayó que los 35 años de cárcel a los que se enfrenta son otro factor a tener en cuenta ante la posibilidad de fuga.Hace apenas 4 días, los abogados de la británica Ghislaine Maxwell, acusada en Nueva York de ayudar al magnate financiero Jeffrey Epstein en una trama de abuso sexual a menores,por el riesgo que el covid supone para su salud y su defensa mientras está en la cárcel.En una carta,de la detenida, comenzando por que su clienta "no es Jeffrey Epstein", y propone que se le retiren los pasaportes y se le permita estar confinada en una residencia en el sur de Nueva York con un dispositivo de localización GPS y bajo supervisión de las autoridades.Maxwell, de 58 años, socia y expareja de Epstein, fue detenida la semana pasada en New Hampshire y trasladada a una cárcel de Brooklyn (Nueva York), acusada de cuatro delitos relacionados con su "papel" en la presunta trama de abusos sexuales a menores en torno al magnate, hace unos 25 años, y dos cargos de falso testimonio a la Justicia, más recientes.