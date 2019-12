Giannis sufre un piquete de ojos en el duelo ante los 76ers

Estados Unidos.- Giannis Antetokounmpo vivió una Navidad nada agradable. Además de la derrota de los Bucks ante los 76ers y que solo logró 18 puntos, su noche fue sellada por un fuerte piquete de ojos que lo dejó fuera de acción.



Durante el último cuarto, Giannis buscaba una canasta y al momento de quitarse la marca, Josh Richardson le pico los ojos de forma accidental, dejando al griego tendido en la duela.







La jugada no fue detenida de inmediato, hasta que las asistencias pudieron atenderlo, tras recupersarse, Giannis fue a protestar a los árbitros lo que le costó una falta, lamentablemente no pudo continuar al no poder ver con normalidad.