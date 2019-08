Gibraltar rechaza solicitud de EU de detener petrolero iraní

Gibraltar rechazó hoy la solicitud de Estados Unidos para retener al petrolero iraní “Grace 1", detenido el 4 de julio pasado por el territorio británicos, ante la sospecha de que transportaba crudo a Siria, violando embargo impuesto por la Unión Europea (UE) al país árabe."En virtud del derecho europeo, Gibraltar no puede proveer la asistencia solicitada por Estados Unidos", informó el gobierno del territorio británico, ubicado en el extremo sur de España, en repuesta a la petición hecha el viernes pasado por un tribunal estadunidense para capturar el petrolero iraní.El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que la soicitud de detención era en virtud a las "violaciones" del Acta de Poderes Económicos por Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), según las cuales Irán habría utilizado de forma ilegal el sistema bancario estadunidense.La IEEPA es una ley federal estadunidense, adoptada en 1977 que autoriza regular el comercio tras declarar una emergencia nacional, en respuesta a "cualquier amenaza inusual y extraordinaria a Estados Unidos que tenga origen extranjero".De acuerdo con la dependencia estadunidense, la República Islámica ha realizado "envíos ilícitos" de petróleo a Siria, destinados a apoyar al Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI), guardia de élite de Irán que ha sido calificada por Estados Unidos como terrorista.En un comunicado, el gobierno del Gibraltar explicó que debido a que las sanciones estadunidenses no son aplicables en la UE no puede retener más al petrolero iraní, por lo que la tripulación del “Grace 1" se prepara para abandonar sus aguas territoriales."El régimen de sanciones de la UE contra Irán, que es aplicable en Gibraltar, es mucho más estricto que el aplicable en los Estados Unidos", destacó la declaración oficial de gobierno del territorio británico, informó la cadena británica BBC.El petrolero, con 29 tripulantes originarios de India, Rusia, Letonia y Filipinas, fue capturado el 4 de julio, luego de que el gobierno de Gibraltar, denunció que se dirigía a Siria, violando las sanciones económicas impuestas por la UE contra el país árabe, sumergido en un conflicto armado desde hace más de ocho años.La medida provocó una crisis diplomática entre el Reino Unido e Irán, que se ha intensificado en las últimas semanas y llevó a Teherán a apoderarse el 22 de julio pasado del “Stena Impero”, un petrolero de bandera británica y propiedad de Suecia, cuando navegaba en el Golfo Pérsico.El embajador de Irán en Reino Unido, Hamid Baeidinejad, confirmó en un mensaje a través de cuente oficial en Twitter, la inminente salida del “Grace 1" y reveló que dos equipos de ingenieros especializados se dirigían a Gibraltar para concretar esto."Se espera que el barco parta esta noche", apuntó.