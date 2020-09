Gibrán Ramírez se registra para dirigir Morena

Escuchar Nota

Ramírez dijo que, a diferencia de Mario Delgado, quien este lunes fue a registrarse al INE, él no necesitó ir acompañado de “diputados, senadores, jefes partidistas y quienes han mandado por décadas en este país”

“Hoy más tarde vendrá el candidato de una burocracia que aprovechó los canales partidistas para presentar una fórmula, haciéndose acompañar del presidente interino del partido y del presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia.

“Tenemos entonces a un Morena de la burocracia y tenemos a un Morena de la gente, tenemos a un Morena de la mercadotecnia que utiliza el aparato de la jefatura política más importante que ha habido en la historia de la Cámara de Diputados desde la izquierda para hacer promoción”, agregó.

Al registrarse este martes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como aspirante a la presidencia de Morena, Gibrán Ramírez Reyes, aseguró ser el único aspirante que cuenta con un programa concreto y no “un decálogo que en realidad es una serie de eslóganes publicitarios”.Esas candidaturas, dijo, no representan ni los “anhelos” ni los “esfuerzos” con “los que construimos Morena”.Acompañado por unos 20 simpatizantes,, pues su proyecto lo está construyendo “desde abajo”., así como impedir su reelección e incluso expulsarlos de su seno.“Como presidente del partido, quiero limpiar a Morena y quiero ir a presentar a estos compañeros que manchan nuestra institución ante la fiscalía. Yo los quiero denunciar, del mismo modo que quiero ayudar a todos los compañeros que lo hacen bien, que hacen un trabajo ejemplar, que cambian la vida de la gente desde los cabildos”, dijo el politólogo quien este 2020 cumple 31 años.Y concluyó recalcando que hará política desde las bases: “hemos anunciado un pacto desde abajo porque nos cansamos de los pactos desde arriba, por eso no están aquí diputados y senadores acompañándome, aunque muchos me hayan buscado para ofrecer su apoyo”.