Gimnasios de Saltillo siguen enfrentando los efectos de la pandemia

Saltillo, Coah.- Además del duro golpe que significaron los meses que debieron cerrar sus puertas para evitar contagios de coronavirus, la reactivación de los gimnasios y otros espacios para ejercitarse sigue muy lejos de los niveles que traían a principios del año pasado.



Carlos Gallegos, director de Furia Fitness, ubicado al oriente de Saltillo, reconoció el apoyo y las estrategias implementadas por el Gobierno de Coahuila, ya que esto ha permitido por lo menos mantener en buena medida la plantilla laboral de la mayor parte de los establecimientos.



“Se ha encontrado un balance que muy pocos podrían reprochar. En muchos otros estados no se puede decir lo mismo… fuera de Coahuila, escucho prácticamente todos los días la desesperación de mis colegas, la entiendo, y agradezco que aquí no estemos en esa situación. El hecho de reactivarse económicamente el estado desde julio nos ha dado un buen respiro”, dijo el empresario, quien también pertenece al Grupo Nacional de Propietarios de Gimnasios.



Pero la lenta reactivación no es solo consecuencia de la situación en el dinamismo económico. Lamentó que también se enfrentan al miedo de los usuarios a llegar a contagiarse en alguno de estos establecimientos, por lo que trabajan de forma permanente en la implementación de mecanismos para brindar mayor seguridad sanitaria.



“El miedo de los socios y prospectos (entendible) es la principal variable a la que te tienes que enfrentar al renovar o atraer más clientes, los grupos vulnerables, principalmente, han abandonado casi por completo el gimnasio. Se debe cumplir al menos y sobrepasar las medidas de seguridad requeridas por las autoridades, de esa manera le das tranquilidad al socio y si lo haces bien, renueva”, indicó Gallegos.



Externó que la situación es muy diferente para establecimientos de grandes cadenas en plazas y centros comerciales (low cost), frente a los gimnasios de rango medio y de colonia. “Estos dos últimos hemos batallado más y necesitamos ser aún más creativos para sobrevivir y pensar en rentabilidad”, recalcó.