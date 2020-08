Gimnasios hacen todo por sobrevivir a la pandemia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La industria Fitness a sufrido los estragos de la pandemia. Algunos gimnasios han cerrado, otros se han convertido en restaurantes u otros giros con tal de sobrevivir, pero algunos dueños o cadenas hacen todo lo posible para no perder la esencia que los caracteriza.



Este gimnasio es uno de los pocos que tenemos una actividad en el ámbito profesional, en este caso nos ha afectado bastante, la gente nos llama oye qué podemos hacer, cuándo van a abrir… realmente no tenemos fecha de apertura, parece ser que las autoridades se han olvidado de nosotros, como este giro, este rubro que es el Fitness y pues sí hemos estado teniendo ese problema. Tenemos un sistema de clases virtuales, pero solamente son muy sencillas, son clases de baile en este caso lo que hemos implementado”, indicó José Luis Órtiz Baldillo, dueño del gimnasio People’s GYM.



Este gimnasio presenta todas las medias sanitarias requeridas para empezar a operar en esta Nueva Normalidad.



Cuenta con termómetros infrarrojos, tapete sanitizante,dispensador de gel, aspersores manuales con desinfectante para el uso de los aparatos, toallas para los socios, y hasta un túnel sanitizante en la entrada.



Son 15 familias las que dependen de este trabajo, al estar cerrado tienen que buscar otra nueva modalidad de vida y de ingresos.



Yo tengo 15 empleados que realmente son 15 familias que dependen de aquí, tal vez no sean muchas en comparación de otras empresas, pero sí les afecta, a todos nos está afectando en este medio, trato de darles o acercarles algo para que puedan llevarle algo a sus familias”, agregó José Luis Ortíz.



La salud es lo más importante para quienes se dedican como un estilo de vida al Fitness, pero ahora los gimnasios lucen vacíos sin esa energía que los identifica.



Sólo queda la esperanza de que en un plazo no muy largo puedan abrir sus puertas para reactivarse pero sobre todo para quienes tienen la necesidad de ejercitarse en un lugar seguro.



