Gimnasios se cobran a lo chino en Saltillo

Saltillo, Coah.- Tras la reapertura de gimnasios en Saltillo, decenas de clientes se toparon con la sorpresa de que negocios de este giro cobraron mensualidades a pesar de que se encontraban cerrados al público, pero no hay instancias dónde interponer una queja para recuperar su dinero.



Tessen, es una de las negociaciones reportada a la Redacción de Zócalo Saltillo y en redes sociales por cobrarse “a lo chino”. Los clientes acusan que sus empleados realizaron cobros en sus tarjetas de crédito sin su consentimiento. Al momento de hacer el reclamo se encontraron con la sorpresa de que el dinero no se regresa.



“Nos dicen que no se puede regresar el dinero, que nos pueden bonificar en especie, que podemos disfrutar los meses que se cobraron, pero no hay reembolso de lana, lo cual es un abuso”, declaró un usuario que pidió el anonimato.





Usuarios de gimnasios locales que denuncian cobros indebidos afirman que no han encontrado una instancia dónde interponer una queja.



En el caso del gimnasio Tessen, un cliente que pidió el anonimato dijo que no desea disfrutar el servicio sino que le devuelvan el dinero, porque jamás avaló que se efectuara el cobro en época de pandemia.



“Qué vivos salieron, que te hagan cobros por algo que no vas a desquitar y que no quieran regresar el dinero es un robo en despoblado”, expresó.



Andrés Garza, director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Saltillo, dijo que por tratarse de un acuerdo entre particulares el Municipio está impedido para actuar. “Es un tema mercantil que tiene que llevarse a otras instancias, incluso de competencia para la Procuraduría del Consumidor”, indicó.







Confunden protocolos



Asimismo, usuarios de varios gimnasios pidieron al Subcomité de la Región Sureste se redefinan los protocolos, ya que en ciertos deportes considerados de alto impacto debería de quitarse el cubrebocas, pero sí mantener la distancia que se recomienda.



Señalaron que cuando se usa la caminadora, la bicicleta o las elípticas, se debería considerar no usar el cubrebocas, pero sí la sana distancia, ya que el cubrebocas obstaculiza la respiración, la cual aumenta a medida que se desarrolla la actividad física.



“Muchos de nuestros usuarios no son atletas de alto rendimiento, realizan la actividad para mantener su condición física, pero las reglas que nos señalan de parte del Subcomité no especifican esta petición que nos hacen los usuarios, por lo cual solicitamos se pueda reconsiderar”, sostuvieron encargados de algunos gimnasios.