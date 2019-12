Ginecólogo desmiente y contradice a Sheryln sobre su embarazo

“Traje el proyecto en 1995, prácticamente, diría que todas las unidades del país cuentan con un banco de semen, un banco de esperma.



“Fui a seleccionarlo con el mejor IQ que le podía seleccionar, el donante fui a seleccionarlo con la mejor línea de genes que podía tener, en el que no hubiera ni diabetes, ni cáncer, ni enfermedades congénitas, ni estas que se heredan”.



se sometió a un tratamiento de inseminación para poder quedar embarazada; la actriz comentó que dicho procedimiento lo llevó a cabo en Nueva York ya que en México no hay un banco de semen.Asimismo ha mencionado que no necesita tener a un hombre a su lado para concretar uno de sus mayores anhelos, ¡ser mamá!Luego de sus declaraciones, el ginecólogo y biólogo Alfredo Góngora Rodríguez aseguró en una entrevista para el programa Un Nuevo Día de Telemundo, que él fue el pionero de esos procedimientos en México.manifestó que probablemente Sherlyn "haya llegado a una unidad, se hizo el procedimiento y a lo mejor no encontró otras posibilidades o se documentó no apropiadamente".Asimismo el programa Un Nuevo Día presentó una entrevista con una mujer de nombre Martha Cassab, quien sometió a una inseminación artificial en México, resaltando que en nuestro país hay muchas posibilidades y "que existe una amplia gama dentro del banco espermático para escoger muestras que combinen con tus marcadores genéticos, hay opción de muestras nacionales e internacionales".